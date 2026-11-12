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UEFA Nations League

Por qué no juega Lamine Yamal en España ante República Checa por la UEFA Nations League

Lamine Yamal es la gran ausencia que tiene España para su visita ante República Checa por la UEFA Nations League. Conoce el motivo de su baja y quién es su reemplazo.

Lamine Yamal, figura de la Selección de España.
© Getty ImagesLamine Yamal, figura de la Selección de España.

Lamine Yamal no forma parte del plantel de la Selección de España para el partido de este jueves 12 de noviembre ante República Checa por la fecha 5 del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. La figura de FC Barcelona no está en el once titular ni forma parte del banco de suplentes.

La Selección de España afronta un partido clave para sentenciar su clasificación a los cuartos de final. No obstante, en su viaje a Praga, el gran ausente es Lamine Yamal, de quien hubo bastante polémica en España.

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¿Por qué no juega Lamine Yamal en República Checa vs. España?

La baja de Lamine Yamal para el partido República Checa vs. España tiene que ver con una cuestión física. Tal como se informó en la previa, padece un problema en la rodilla. Por tal motivo, se sumó después a la concentración española, pero se espera que pueda estar en el próximo partido ante Inglaterra.

En España hubo gran polémica por el retraso de Yamal para unirse a la Selección. De hecho, el entrenador Luis de la Fuente tuvo que salir al cruce de la prensa. “Nuestro equipo médico lo evaluó y decidí que, para evitar el viaje, sería mejor que se quedara en casa para recibir tratamiento con su club“, aseguró en conferencia de prensa.

Lamine no tiene ningún privilegio especial. Habríamos hecho lo mismo por cualquier otro jugador“, comentó el entrenador campeón del mundo con ‘La Roja’, luego de que en la prensa aseguraron que su retraso y el hecho de que no viaje se debían a ciertos privilegios.

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En su lugar, como extremo por la derecha, España contará con Yéremy Pino, actual jugador del Crystal Palace de la Premier League. Acompañará en el ataque a Fermín López, Álex Baena y Ferran Torres.

La alineación titular confirmada de España para enfrentar a República Checa

España tendrá en campo a los siguientes once titulares: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz; Yéremy Pino, Fermín López, Álex Baena; y Ferran Torres.

DATOS CLAVE

  • Lamine Yamal es baja ante República Checa por un problema de rodilla.
  • Yéremy Pino es el reemplazo en la alineación titular de España.
  • Luis de la Fuente confirmó que el jugador recibe tratamiento en su club.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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