Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026/2027: hora, canales de TV y streaming online

Real Madrid recibe hoy domingo 30 de agosto al Málaga por la tercera jornada de LaLiga 2026/2027. Conoce todos los detalles de este duelo.

Real Madrid recibe a Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu este domingo 30 de agosto por la fecha 3 de LaLiga 2026/2027. El partido inicia a las 10:00 A.M., hora de Perú, y cuenta con el arbitraje de Juan Martínez Munuera. El conjunto ‘merengue’ quiere seguir con puntaje ideal, mientras que los malagueños buscan su primer éxito en su vuelta a la Primera División.

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El equipo ‘blanco’, dirigido por Jose Mourinho, ha ganado sus dos partidos en el inicio de la liga española. Primero, venció 2-1 como visitante al Espanyol y, luego, goleó 4-1 a la Real Sociedad. Por lo tanto, buscan su tercer triunfo consecutivo para seguir en lo más alto del certamen.

Los ‘Boquerones’, por su parte, quieren sumar su primer triunfo en este regreso a LaLiga. En su inicio perdieron 2-0 ante Atlético de Madrid y, luego, igualaron 1-1 como local ante el Deportivo La Coruña. El equipo de Juan Funes quiere dar el batacazo en el Bernabéu.

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¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Málaga?

El partido entre Real Madrid y Málaga, que se juega por la fecha 3 de LaLiga 2026/2027, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): DSports , DGO

, Brasil: CazéTV , Amazon Prime Video

, México: izzi , Sky Sports Mexico , Sky+

, , Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App , fuboTV

, , , España: M+ LALIGA TV, Movistar+, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar HD

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Málaga?

Real Madrid vs. Málaga, duelo de LaLiga que se disputa este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu, tiene los siguientes horarios por país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 A.M.

México: 9:00 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:00 P.M.

Estados Unidos: 8:00 A.M. (PT) y 11:00 A.M. (ET)

y España: 5:00 P.M.

DATOS CLAVE