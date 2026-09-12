Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026/2027: a qué hora y dónde ver por TV y streaming online

Real Madrid recibe al Rayo Vallecano este sábado 12 de septiembre de 2026 por LaLiga. Conoce la hora de partido, las opciones de TV y streaming online y más detalles del partido.

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, en el Santiago Bernabéu de Madrid por la fecha 5 de LaLiga 2026/2027. El partido inicia a las 14:00 horas de Perú con el arbitraje de Víctor García Verdura y Juan Luis Pulido Santana en el VAR.

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El equipo blanco vuelve a la competencia liguera después de caer por 0-1 ante el Real Betis y luego vencer por 2-1 al Inter en la UEFA Champions League. Así, el triunfo europeo le permitió dejar atrás la derrota en LaLiga y mantenerse en la pelea por la parte alta de la tabla. Actualmente, está en cuarto lugar con 9 puntos.

Los franjirrojos, por su parte, llegan con mejores sensaciones tras su victoria por 3-2 sobre el Racing de Santander en su partido liguero más reciente. Sergio Camello firmó un doblete en ese encuentro antes de este derbi madrileño. Con este resultado, salió de los últimos lugares y se ubica en el decimocuarto puesto con 4 unidades.

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Los antecedentes inmediatos también le dan contexto al cruce. El Real Madrid ganó por 2-1 en el Santiago Bernabéu el 1 de febrero de 2026, mientras que el duelo anterior entre ambos había terminado 0-0 el 9 de noviembre de 2025.

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¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, que se disputa en el Santiago Bernabéu, cuenta con las siguientes opciones de transmisión por TV y streaming online:

Perú y toda Sudamérica (excepto Argentina, Brasil y Chile): ESPN 4 y Disney+ Premium

y Argentina y Chile: ESPN y Disney+ Premium

y Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV

y México: Sky Sports México , Sky+ e izzi

, e Centroamérica: ViX , Sky Sports Norte

, Estados Unidos: ESPN+ , ESPN App y fuboTV

, y España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El duelo Real Madrid vs. Rayo Vallecano se juega hoy, sábado 12 de septiembre, por LaLiga 2026/2027. El encuentro tiene los siguientes horarios en cada país:

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12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

16:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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