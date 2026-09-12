Las posibles alineaciones para Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026/2027: formaciones, cambios y bajas

Jose Mourinho y Beñat San Jose tienen todo preparado para el duelo Real Madrid vs. Rayo Vallecano. Conoce los jugadores titulares elegidos.

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Santiago Bernabéu por la jornada 5 de LaLiga 2026/2027. La previa perfila un once competitivo por parte del equipo de José Mourinho y una formación ajustada por las bajas en el conjunto de Beñat San José, a la espera de las alineaciones oficiales confirmadas.

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El conjunto blanco marcha cuarto con 9 puntos y necesita reaccionar en el torneo local luego de la derrota por 1-0 ante Real Betis. Entre semana, además, venció 2-1 al Inter por la Champions League, por lo que el armado táctico también queda sujeto al desgaste físico y a varias situaciones en la plantilla. Mourinho podría introducir cambios respecto al último partido.

Rayo Vallecano, por su parte, aparece decimocuarto con 4 puntos y viene de ganarle 3-2 a Racing Santander. Por lo cual, San José no tendrá intenciones de hacer varias modificaciones.

Posibles alineaciones para Real Madrid vs. Rayo Vallecano

REAL MADRID

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Bernardo Silva

Eduardo Camavinga

Arda Güler

Jude Bellingham

Vinícius Junior

Kylian Mbappé

DT: José Mourinho

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RAYO VALLECANO

Emil Audero

Andrei Rațiu

Florian Lejeune

Pathé Ciss

Adrià Pedrosa

Pedro Díaz

Óscar Valentín

Unai López

Pathé Bouaré

Sergio Camello

Álvaro García

DT: Beñat San José

Cambios, formaciones y bajas para Real Madrid vs. Rayo Vallecano

En el Real Madrid, el dibujo táctico marca un 4-2-3-1 con Jude Bellingham como mediapunta por detrás de Kylian Mbappé. Antonio Rüdiger aparece como la principal referencia en el eje defensivo, una pieza clave para sostener la zaga en un partido donde Mourinho podría administrar cargas tras el exigente cruce ante el Inter.

Raúl Asencio es duda por una lesión en la espinilla, mientras que Éder Militão está fuera por una lesión muscular, Rodrygo no jugará por un problema en la rodilla y Ferland Mendy es baja por una dolencia de ligamentos.

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Rayo Vallecano, en tanto, muestra un 4-3-3 mucho más condicionado. Iván Balliu es duda por una lesión en el tobillo, mientras que Augusto Batalla, Luiz Felipe, Randy Nteka, Isi Palazón y Jozhua Vertrouwd están descartados.

A esto se suman dos ausencias sensibles por disciplina: Jorge de Frutos y Fran Pérez no jugarán por suspensión. Como contraparte, Marash Kumbulla está disponible y asoma como una alternativa defensiva para Beñat San José.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Perú?

Perú y toda Sudamérica (excepto Argentina, Brasil y Chile): ESPN 4 y Disney+ Premium

y Argentina y Chile: ESPN y Disney+ Premium

y Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV

y México: Sky Sports México , Sky+ e izzi

, e Centroamérica: ViX , Sky Sports Norte

, Estados Unidos: ESPN+ , ESPN App y fuboTV

, y España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

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¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Rayo Vallecano?