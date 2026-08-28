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Mientras Arsenal quiere a Endrick, se reveló cuál es la postura final de Real Madrid

Arsenal intensifica el interés por el fichaje de Endrick a poco del cierre de mercado de pases y desde Real Madrid ya tomaron una decisión al respecto, la cual por cierto está totalmente avalada por José Mourinho.

Endrick, delantero de Real Madrid.
© Composición BOLAVIP.Endrick, delantero de Real Madrid.

Se viene el cierre del mercado de pases del fútbol europeo entre el 31 de agosto y 1 de septiembre, así que distintos equipos están ultimando detalles para terminar de armar sus plantillas. Es es el caso de un Arsenal que no ha contratado como en épocas anteriores y necesita dar un salto de calidad, por lo cual durante las últimas horas han intensificado el interés en el nombre de Endrick.

Fuente: Getty Images.

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Lo más sorpresivo es que desde Real Madrid ya están muy al pendiente del caso y han tomado una decisión que evidentemente no gustará para nada en la interna de Arsenal. Tanto la directiva como el propio José Mourinho cuentan con la presencia de Endrick para esta temporada, así que por ahora no hay ningún indicio de que pueda marcharse al vigente campeón de la Premier League.

A pesar de las nuevas informaciones y noticias surgidas en las últimas 24 horas, la postura del Real Madrid y de Endrick no ha cambiado: se queda. Endrick no se marchará a ningún sitio, a pesar del interés de varios clubes. La directiva del Real Madrid y Mourinho querían que Endrick se quedara; él no tiene intención de marcharse”; reveló Fabrizio Romano a través de su cuenta de ‘X’.

La directiva de Arsenal sufre una nueva negativa por parte de Real Madrid

No es la primera vez que desde Arsenal se muestran muy interesados en contar con uno de los cracks de Real Madrid. Recordemos que una de las novelas más llamativas de este mercado de pases europeo tuvo que ver con el futuro de un Vinicius Jr. que no renovaba con el equipo merengue y a la vez contaba con la posibilidad de mudarse a Inglaterra para ser una estrella de los ‘Gunners’.

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Si bien no se concretó una oferta de por medio y desde Arsenal no dieron detalles ante la prensa internacional, se supo que la intención era realizar una propuesta económica muy interesante y que iba a ser la más auspiciosa en la historia del club. Finalmente, esta situación se dio ya que Vinicius Jr. arregló su continuidad en Real Madrid y ahora Endrick tampoco se mudará de la capital española, al margen de no tener muchas chances de titularato.

Fuente: Getty Images.

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DATOS CLAVES

  • Real Madrid rechazó el interés del Arsenal y mantendrá a Endrick en el plantel.
  • Fabrizio Romano confirmó que Endrick y José Mourinho acordaron su permanencia en el club.
  • Arsenal no logró concretar los fichajes de Endrick ni de Vinicius Jr. este mercado.
Renato Pérez
Renato Pérez
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