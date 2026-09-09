Declan Rice es uno de los pilares de Arsenal y en Real Madrid mostraron interés en ficharlo muy pronto. En Londres saben del caso y ya optaron por una medida.

Si bien terminó el mercado de pases en el fútbol europeo, tengamos en cuenta que Real Madrid se quedó con las ganas de potenciar su mediocampo con un fichaje de alto voltaje. Es así que durante las últimas horas se pudo conocer que la directiva merengue tiene en la mira a Declan Rice, uno de los máximos pilares y referentes de Arsenal, así que pronto se darían novedades en este interés.

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“Real Madrid ha situado a Declan Rice en un lugar destacado de su agenda de fichajes, mientras contempla una futura incorporación del centrocampista del Arsenal. Los altos cargos del club español consideran al internacional inglés una opción prioritaria para la entidad”; fue la más reciente revelación del reconocido portal ‘TEAMtalk‘ y que a la vez viene siendo rebotada en distintos medios.

🚨 Real Madrid have placed Declan Rice high on their transfer agenda as they explore a future move for the Arsenal midfielder.



Senior figures at the Spanish giants are backing the England international as a priority option for the club.



Arsenal know Madrid are circling and are… pic.twitter.com/5XSMhZy1bt — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 7, 2026

En base a ello es que desde Arsenal son conscientes de la situación, además de la relevancia que tiene Declan Rice en el equipo, y por ende es que optarían por la postura de encontrar una renovación del vínculo para no venderlo a Real Madrid. El volante tiene contrato en el norte de Londres hasta junio del año 2028, así que una extensión sería perfecta para los intereses de los ingleses cuando durante las últimas temporadas ha quedado claro que es un referente para Mikel Arteta.

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Declan Rice rechazó otras ofertas en el pasado reciente

Sabiendo que es uno de los jugadores más importantes de Arsenal al ser titular indiscutible dentro del esquema de Mikel Arteta, también se ha podido conocer que en el pasado reciente se dieron ofertas desde Arabia Saudita por los servicios de Declan Rice. Seguramente con mucho dinero de por medio y un contrato más que millonario, el volante optó por rechazar las propuestas rotundamente.

Ahora la situación cambia de forma drástica ya que de darse una intención concreta por parte de Real Madrid, estamos frente a un escenario que muy pocos jugadores tienen en su carrera. Veremos qué sorpresas nos esperan en el próximo mercado de pases en el fútbol europeo y sobre todo si es que Declan Rice junto a Arsenal llegan a un acuerdo de renovación para complicar a los merengues.

Fuente: Ekrem Konur.

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