Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026/27: hora, canales de TV y streaming online

Real Madrid e Inter se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026/27. El Estadio Santiago Bernabéu albergará uno de los encuentros más esperados debido a la calidad de ambos equipos y por ello es que a continuación podrás conocer los detalles de los horarios programados, además de los canales oficiales de transmisión.
En este regreso de José Mourinho al banquillo merengue, Real Madrid cuenta con diversos cracks en su plantilla. En LaLiga sufrieron un traspié el último fin de semana al perder 1-0 ante Real Betis en condición de visita, pero anterior de ello consiguieron victorias frente a Málaga por 4-0, ante Real Sociedad por 4-1 y contra Espanyol por 2-1. Es así que ahora buscarán lo mismo jugando en casa.
En cuanto al rendimiento de Inter en la Serie A, no podemos perder de vista que hasta el momento llevan un puntaje perfecto en tres encuentros disputados. Los dirigidos por Cristian Chivu vencieron 4-1 a Monza, luego derrotaron 1-0 a Cagliari en condición de visita y finalmente se impusieron 3-2 a Napoli en el Estadio Giuseppe Meazza luego de ir perdiendo en su momento por 0-2.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026/27?
- 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026/27?
- Sudamérica | ESPN y Disney Plus
- Brasil | TNT Sports
- Centroamérica y México | TNT Sports y Disney Plus
- Estados Unidos | Paramount+ y DAZN
- España | Movistar Liga de Campeones y DAZN
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Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026/27
Real Madrid | Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Yan Diomande, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.
Inter | Josep Martínez; Yann Bisseck, John Stones, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.
DATOS CLAVES
- Real Madrid e Inter jugarán hoy en el Estadio Santiago Bernabéu a las 14:00.
- José Mourinho dirige al Real Madrid en su regreso a la Champions League 2026/27.
- ESPN y Disney Plus transmitirán el partido en vivo para toda Sudamérica.