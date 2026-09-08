Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026/27: hora, canales de TV y streaming online

Real Madrid recibe a Inter en el Estadio Santiago Bernabéu en uno de los mejores partidos de la jornada inicial de la Champions League. Descubre cómo seguirlo desde cualquier locación.

Real Madrid e Inter se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026/27. El Estadio Santiago Bernabéu albergará uno de los encuentros más esperados debido a la calidad de ambos equipos y por ello es que a continuación podrás conocer los detalles de los horarios programados, además de los canales oficiales de transmisión.

Publicidad

En este regreso de José Mourinho al banquillo merengue, Real Madrid cuenta con diversos cracks en su plantilla. En LaLiga sufrieron un traspié el último fin de semana al perder 1-0 ante Real Betis en condición de visita, pero anterior de ello consiguieron victorias frente a Málaga por 4-0, ante Real Sociedad por 4-1 y contra Espanyol por 2-1. Es así que ahora buscarán lo mismo jugando en casa.

En cuanto al rendimiento de Inter en la Serie A, no podemos perder de vista que hasta el momento llevan un puntaje perfecto en tres encuentros disputados. Los dirigidos por Cristian Chivu vencieron 4-1 a Monza, luego derrotaron 1-0 a Cagliari en condición de visita y finalmente se impusieron 3-2 a Napoli en el Estadio Giuseppe Meazza luego de ir perdiendo en su momento por 0-2.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026/27?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Publicidad

¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026/27?

Sudamérica | ESPN y Disney Plus

Brasil | TNT Sports

Centroamérica y México | TNT Sports y Disney Plus

Estados Unidos | Paramount+ y DAZN

España | Movistar Liga de Campeones y DAZN

Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Inter por la Champions League 2026/27

Real Madrid | Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Yan Diomande, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

Inter | Josep Martínez; Yann Bisseck, John Stones, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.

Publicidad

DATOS CLAVES