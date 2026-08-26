Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026/27: hora, canales de TV y streaming online

Real Madrid y la Real Sociedad se enfrentan por LaLiga 2026/27. Revisa a qué hora se juega el partido y qué canales y plataformas lo transmiten en vivo.

Real Madrid se enfrenta este miércoles 26 de agosto a la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid por el partido pendiente de la primera jornada de LaLiga 2026/27. El encuentro inicia a las 2:00 p. m. (hora peruana) y cuenta con el arbitraje de Mateo Busquets Ferrer.

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El cuadro madrileño llega a este compromiso con 3 puntos y ubicado en el séptimo puesto tras su primer partido de la temporada. Venció 2-1 al Espanyol con goles de Jude Bellingham y Carlos Espí. Para este encuentro, Jose Mourinho cuenta con varias bajas como, por ejemplo, Endrick y Aurélien Tchouaméni.

La Real Sociedad, por su parte, marcha en el puesto 19 sin puntos luego de la primera jornada. El conjunto vasco inició la campaña como visitante ante el Real Betis y cayó por 1-0 con el gol de Rodrigo Riquelme. Los dirigidos por Pellegrino Matarazzo cuentan con Gonçalo Guedes para este encuentro, ausente en la anterior jornada, pero siguen como bajas Jon Gorrotxategi, Álvaro Odriozola y Pablo Marín.

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¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad?

El partido entre Real Madrid y la Real Sociedad, que se juega por la fecha 1 pendiente de LaLiga 2026/2027, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): ESPN , Disney+ Premium

, Brasil: CazéTV , Amazon Prime Video

, México: izzi , Sky Sports Mexico , Sky+

, , Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App , fuboTV

, , , España: M+ LALIGA TV, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, GOL

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Real Sociedad?

Real Madrid vs. Real Sociedad, que se disputa este miércoles 26 de agosto en el Santiago Bernabéu, tiene los siguientes horarios por país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

Estados Unidos: 12:00 P.M. (PT) y 3:00 P.M. (ET)

y España: 9:00 P.M.

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