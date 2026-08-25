Fernando Pacheco arregló su llegada al conjunto cusqueño tras ser vinculado con Alianza Lima y Sport Boys. Viaja este miércoles para firmar contrato.

Tras varias idas y vueltas, Fernando Pacheco, finalmente, jugará en Deportivo Garcilaso. Según informó el periodista Kevin Pacheco, está todo acordado para que el jugador viaje a Cusco para unirse al equipo dirigido actualmente por Lisandro Greppo.

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El periodista José Varela había adelantado más temprano que Pacheco estaba muy cerca de acordar con Garcilaso. Finalmente esto quedó confirmado en horas de la tarde, según informó Pacheco en su cuenta de X.

“Fernando Pacheco jugará en Deportivo Garcilaso. Todo acordado. Vínculo inicialmente es hasta finales del 2027. Futbolista tiene planificado mañana viajar a Cusco para la firma del contrato y sumarse a las órdenes de Lisandro Greppo”, informó el periodista de L1MAX en redes sociales.

Parte del tuit que informa el pase de Pacheco a Deportivo Garcilaso (X @kevin23pacheco).

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Ni Sport Boys ni Alianza Lima para Fernando Pacheco

Desde hace algunas semanas que el nombre de Fernando Pacheco ha dado vueltas en la Liga 1 de Perú. Es que se lo vinculó tanto con Sport Boys como con Alianza Lima. Cabe recordar que había terminado su contrato con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona en junio debido a la escasez de minutos en cancha.

En el cuadro ‘rosado’ y en el conjunto ‘blanquiazul’ hubo charlas para su llegada, pero nunca se terminó por llegar a una oferta formal para el jugador. Fue así como la propuesta de Deportivo Garcilaso terminó ganando enteros hasta esta decisión final.

Se espera que el extremo, ex Sporting Cristal, firme contrato hasta diciembre de 2027 y se ponga a las órdenes del entrenador Lisandro Greppo, quien viene teniendo una gran campaña con el ‘Rico Garci’ en este Torneo Clausura 2026.

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Deportivo Garcilaso va con todo por el Clausura 2026

La llegada de Fernando Pacheco significa un buen refuerzo para el plantel de Deportivo Garcilaso y la confirmación de que va con todo en busca del Torneo Clausura 2026. Actualmente, es líder del certamen con 13 puntos junto a Universitario de Deportes.

Luego de la salida de Sebastián Domínguez de la dirección técnica, Greppo tomó el cargo de manera interina en el club de Cusco y logró buenos resultados. Por ello, fue ratificado de manera definitiva y el equipo está peleando arriba.

Ahora, tras haber logrado la llegada de ‘Mpaché’, espera dar el golpe en Matute cuando enfrente a Alianza Lima el próximo sábado desde las 7:30 P.M. por la séptima fecha del Clausura. Un buen resultado en esta visita lo podría posicionar como un serio contendiente para la lucha por el título.

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