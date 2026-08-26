Sekou Gassama confesó desde España lo terrible que la pasó cuando estaba en Universitario

El ex futbolista de Universitario definió lo que fue su presencia en Perú. Sekou Gassama desde España, contó que jugar en la Liga 1 fue malo.

El paso de Sekou Gassama por Universitario de Deportes en la temporada 2026 estuvo lejos de cumplir las expectativas. El delantero senegalés llegó a la Liga 1 y a la Copa Libertadores como la gran apuesta de gol, pero se marchó de Ate sin anotar un solo tanto oficial.

Publicidad

Meses después de su salida del conjunto merengue, el atacante rompió el silencio en una entrevista para el diario español Sport. Lejos de Perú, Gassama detalló las verdaderas razones de su flojo desempeño y apuntó a los constantes cambios de entrenador.

Sekou Gassama trabajando este año en Universitario. (Foto: X).

El factor físico y el debut apresurado de Gassama

El futbolista confesó que llegó a Lima tras afrontar seis meses de inactividad por un tema familiar. Debido a su potente contextura física, la falta de ritmo le pasó una costosa factura en su debut con la camiseta crema.

Publicidad

“Estuve seis meses parado por un problema familiar y después me surgió la opción de irme a Perú. Cuando llegué allí lo hice con muchas expectativas, pero físicamente se notaba que todavía no estaba a tono”, declaró Gassama para Sport.

El atacante dejó entrever que el estratega Javier Rabanal lo apresó al mandarlo al campo antes de tiempo. “Tampoco ayudó que, en mi primer partido después de mucho tiempo sin competir, jugase media hora. En los últimos minutos, se me notó mucho el cansancio”, añadió.

La falta de minutos con Jorge Araujo y la llegada de Cúper

La crisis se profundizó tras la salida de Rabanal. Con el interinato de Jorge ‘Coco’ Araujo, el senegalés quedó relegado al banquillo, lo que imposibilitó que alcanzara su puesta a punto física sobre el terreno de juego.

Publicidad

“Después cesaron al entrenador. Como yo había llegado como una petición suya, a raíz de aquello dejé de jugar. Con el siguiente técnico pasé un tiempo sin competir. Si un entrenador no cuenta contigo, tú entrenas y entrenas, pero es difícil ponerte a punto sin jugar”, explicó el ariete.

Sekou Gassama despedido en el pasado mes de junio. (Foto: X).

El panorama cambió levemente con la llegada de Héctor Cúper al banquillo de Universitario. El experimentado DT argentino se acercó al delantero para consultar si estaba listo para tener una oportunidad en el primer equipo.

Publicidad

“Cuando volvieron a cambiar de entrenador y llegó Héctor Cúper, me vio y me preguntó si quería competir. Le respondí: ‘Sí, claro’. Me vio entrenar y pude competir en los últimos partidos”, concluyó el africano sobre su cierre de temporada.

¿Cuál será el futuro inmediato de Sekou Gassama?

Pese a sumar minutos en el tramo final del torneo, la trayectoria de Sekou Gassama en Universitario concluyó sin pena ni gloria. El delantero continúa en condición de agente libre mientras las ligas internacionales continúan su curso.

DATOS CLAVE

Sekou Gassama se marchó de Universitario en 2026 sin anotar ningún gol oficial.

Seis meses de inactividad previa complicaron su debut físico con el técnico Javier Rabanal.

Héctor Cúper lo alineó al final, pero actualmente el atacante es agente libre.