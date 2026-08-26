Dónde ver EN VIVO River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: hora, canales de TV y streaming online

River Plate e Independiente Santa Fe se ven las caras este miércoles en la definición de octavos de final. Revisa aquí los canales, plataformas y horarios para seguir el partido en vivo.

River Plate recibe a Independiente Santa Fe este miércoles 26 de agosto en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se juega desde las 7:30 p. m. de Perú y corresponde al partido de vuelta de la llave.

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El antecedente inmediato entre ambos fue el 0-0 del miércoles 19 de agosto disputado en Colombia. Santa Fe llega con dos empates consecutivos sin marcar, aunque ha sostenido un orden defensivo bajo la conducción de Pablo Repetto.

Por su parte, River se juega parte de su año futbolístico. Viene de empatar 2-2 ante Vélez Sarsfield tras ir ganando 2-0 en el Torneo Clausura 2026. Un mal resultado podría significar la salida de Eduardo Coudet de la dirección.

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¿Dónde ver EN VIVO River vs. Independiente Santa Fe?

El partido de vuelta entre River Plate e Independiente Santa Fe, que se juega en el Estadio Monumental de Núñez, se puede ver en vivo por TV y plataformas disponibles según cada mercado. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Disney+ Premium , ESPN , DSports , DGO

, , , Brasil: ESPN , Disney+ Premium , Zapping , Claro TV+ , Sky+ , Vivo Play

, , , , , Estados Unidos: beIN SPORTS , beIN SPORTS CONNECT , beIN SPORTS en Español , fuboTV

, , , México y España: No figura una señal disponible para este partido

¿A qué hora se juega River vs. Independiente Santa Fe?

River Plate vs. Independiente Santa Fe, que se disputa este miércoles 26 de agosto, tiene los siguientes horarios:

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Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

Estados Unidos: 12:00 P.M. (PT) y 3:00 P.M. (ET)

y España: 9:00 P.M.

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