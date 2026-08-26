“Justifica su sueldo”: hinchas de Sporting Cristal elogian a Catriel Cabellos tras su doblete ante Sport Huancayo

Catriel Cabellos fue titular y la rompió hoy ante Sport Huancayo en el Estadio Alberto Gallardo. Por ello es que los aficionados celestes le dejaron varios mensajes y publicaciones muy simpáticas en redes sociales.

Sporting Cristal encontró un aire positivo al ganarle hoy a Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. El Estadio Alberto Gallardo fue testigo de una buena reacción de los celestes ya que arrancaron perdiendo el partido y supieron darle vuelta al marcador por 4-1. Entre las figuras vimos a un Catriel Cabellos que anotó un doblete y que ahora es halagado por los hinchas.

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Así es. Catriel Cabellos, quien regularmente no es titular en Sporting Cristal y que el día de hoy tuvo la confianza de Roberto Mosquera para ser parte del equipo inicial, fue clave en el resultado y se mandó con un doblete completando quizá el mejor encuentro disputado desde que llegó al Rímac. Por ende que muchos de los hinchas no lo pueden creer y otros le piden que ahora la rompa en la Liga 1.

“Por fin Catriel Cabellos justifica su sueldo. Solo necesito que haga lo mismo, pero en Liga 1″, “Otra vez tú acá. Catriel Cabellos anotó su doblete para asegurar el triunfo celeste” y “El que si está jugando cada vez mejor es Catriel. Ha entendido sus funciones y recupera balones. En la creación tiene sus luces y oscuros, pero mejora”; reaccionaron los hinchas de Sporting Cristal en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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El análisis de Catriel Cabellos luego del triunfo de Sporting Cristal ante Sport Huancayo

Ahora que Sporting Cristal derrotó 4-1 a Sport Huancayo y que clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga 2026, fue Catriel Cabellos quien como figura del encuentro de hoy habló con los medios deportivos para dar a conocer su análisis del juego. Sabiendo que venían de perder en Sullana y que el objetivo más relevante es la Liga 1 como tal, el volante mostró sus impresiones al respecto.

“Contento porque ganó el equipo, pasamos a semifinal y es importante levantarnos después de una derrota. Arrancamos el partido no tan metidos, ellos se encontraron con un gol y nos tocó reaccionar. Habíamos trabajado en la semana para afrontar este partido y pudimos darlo vuelta con la efectividad. Hoy jugamos muchos que no veníamos jugando mucho en el torneo y es importante que estemos todos a la altura”; declaró Catriel Cabellos para ‘Bicolor+‘.

Fuente: Sporting Cristal.

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