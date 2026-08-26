Lo que debe hacer Kevin Quevedo para jugar en Alianza Lima después de ser perdonado por Pablo Guede

El futbolista de Alianza Lima ya fue perdonado. Ahora Kevin Quevedo tiene pendientes por hacer, para jugar con Pablo Guede. Acá los detalles.

El futuro de Kevin Quevedo en Alianza Lima dio un giro trascendental en las últimas horas dentro de la interna del club victoriano. Tras ofrecer las disculpas correspondientes al plantel y al director técnico Pablo Guede, el extremo de 29 años recibió el visto bueno para luchar por un puesto.

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Sin embargo, el perdón del estratega argentino no significa un retorno inmediato a las canchas ni una titularidad asegurada. El futbolista nacional afronta un estricto plan de acondicionamiento para recuperar la consideración del comando técnico Blanquiazul en la recta decisiva de la Liga 1.

Kevin Quevedo regresará pronto a Alianza Lima. (Foto: X).

El plan de acondicionamiento exigido por Pablo Guede

Para vestir nuevamente la camiseta íntima en un partido oficial, Kevin Quevedo deberá cumplir con una exigente hoja de ruta. El atacante parte desde atrás en la consideración deportiva respecto al resto de sus compañeros, por lo que su esfuerzo deberá ser doble en cada práctica.

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El primer pilar de este proceso radica en una puesta a punto física intensiva para igualar el ritmo competitivo del equipo. Además, el jugador deberá adaptarse rápidamente a la disciplina táctica y a las variantes ofensivas que exige Pablo Guede en su esquema principal.

Los partidos clave que se perderá el extremo

De acuerdo con la información revelada por el periodista José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’, el delantero no estará disponible a corto plazo. Quevedo quedó completamente descartado para el duro compromiso en el que Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso.

Del mismo modo, el atacante de 29 años tampoco reaparecerá en el esperado clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes. El comando técnico prefiere no acelerar sus procesos y dejarlo fuera de la nómina para evitar sorpresas o un rendimiento por debajo de lo esperado.

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La fecha prevista para su ansiado retorno

La meta fijada por el cuerpo técnico blanquiazul apunta directamente a la reanudación del Torneo Clausura tras la fecha FIFA de las Clasificatorias. Este parón de selecciones será vital para que el extremo aproveche las semanas de trabajo ininterrumpido al máximo nivel.

Si logra alcanzar su estado físico óptimo durante este periodo, Kevin Quevedo podría hacer su reaparición oficial en el mes de octubre. La última palabra la tendrá Pablo Guede, quien evaluará el compromiso del futbolista antes de otorgarle minutos en el campo de juego.

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