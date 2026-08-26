El nuevo récord de Kylian Mbappé en Real Madrid tras su hat-trick ante Real Sociedad

Kylian Mbappé fue clave en el triunfo de Real Madrid ante Real Sociedad y el Estadio Santiago Bernabéu lo ovacionó por sus tres goles. Existe un nuevo récord que acaba de alcanzar cuando recién estamos en el inicio de LaLiga.

Real Madrid viene teniendo un inicio de temporada de ensueño. Por ahora son 2 triunfos en 2 fechas disputadas en LaLiga y el día de hoy vimos cómo Kylian Mbappé brilló con luz propia frente a Real Sociedad. En el 4-1 merengue jugando en el Estadio Santiago Bernabéu, el astro francés se mandó con un tremendo hat-trick con el que acaba de romper un nuevo récord en la capital española.

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Además de ser una de las grandes estrellas de Real Madrid y tener la total confianza de José Mourinho en ser el estandarte del equipo durante la presente temporada europea, ahora Kylian Mbappé sumó 100 contribuciones de gol desde que llegó al equipo contabilizando goles anotados y asistencias registradas, lo cual sin duda alguna hoy en día lo coloca en un pedestal.

Asimismo, no podemos perder de vista que el popular ‘Kiki’ lleva 89 goles marcados en 105 partidos vistiendo la camiseta de Real Madrid. En la que viene siendo su tercera temporada en la institución merengue, está clarísimo que el atacante francés de 27 años está preparado para seguir haciendo historia en el club más ganador del planeta, así que otros récords esperan pronto por él.

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🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Kylian Mbappé for Real Madrid:



👕 105 games

🌟 101 G/A

⚽️ 89 goals

🅰️ 12 assists pic.twitter.com/2XUvcw0OGp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 26, 2026

¿Qué dijo José Mourinho sobre el hat-trick de Kylian Mbappé ante Real Sociedad?

Luego del triunfazo de Real Madrid por 4-1 ante Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu en el marco de la fecha 2 de LaLiga, la palabra de José Mourinho fue la más esperada en conferencia de prensa. Si bien el estratega portugués nunca se ha caracterizado por hablar únicamente de un jugador en especial, en esta ocasión no dudó en dedicarle algunas palabras al francés.

“Una cosa no me gusta mucho, hablar individualmente, pero lo que Kylian Mbappé ha hecho es de locos. Mucha calidad. Me alegro mucho de que haya hecho historia en el Mundial, pero veo a Mbappé con muchísima hambre de hacer historia con el Real Madrid. En la segunda parte el equipo fue muy fuerte”; declaró José Mourihno en charla con los medios españoles e internacionales.

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José Mourinho:

“No me gusta mucho hablar individualmente pero… lo que Mbappé ha hecho hoy es de locos. El 2do tiempo el EQUIPO hizo un gran partido. Los defensores dominadores, las máquinas de centro campo y los de arriba top”



HE IS BACK! LO VA A HACER. pic.twitter.com/f9YNE4yUjU — MT2 (@madrid_total2) August 26, 2026

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