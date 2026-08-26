Christian Cueva le envió un nuevo mensaje fuerte a Renato Tapia por la Selección Peruana

Christian Cueva esta vez no se guardó nada. Contando detalles de su actual relación con Renato Tapia. Con quien jugó en la Selección Peruana.

Christian Cueva rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el programa Doble Punta. Durante la charla, abordó la reciente controversia que lo vincula con Renato Tapia tras diversos comentarios sobre la gestión institucional de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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El popular ‘Aladino’ fue directo al cuestionar el momento en que el ‘Cabezón’ decidió lanzar sus críticas públicas. Según el actual jugador ‘rosado’, durante los ocho años que compartieron en la ‘Bicolor’ existieron los canales y la confianza necesaria para resolver cualquier disconformidad de manera interna.

Christian Cueva cuando entrenaba en la Selección Peruana. (Foto: X).

Cuestionamiento a las declaraciones de Renato Tapia

Cueva enfatizó que la relación de Tapia con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, siempre fue cercana y fluida. Por ello, consideró inoportuno que estos reclamos surjan públicamente tiempo después de haber compartido vestuario.

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“El tema con Renato es simple: nosotros estuvimos ocho años juntos y si en esos ocho años no dijiste algo, al décimo año no puedes salir a decir que esto es así”, señaló el mediocampista. Además, recalcó que la postura de Tapia deja una falsa impresión sobre la actitud del resto del plantel.

La defensa de los referentes de la Selección Peruana

Para Cueva, las palabras de su excompañero dañan la imagen del liderazgo que ejercieron las figuras principales del equipo durante los últimos procesos clasificatorios. Manifestó que el grupo siempre tuvo voz frente a los directivos cuando fue necesario.

El volante creativo argumentó que declaraciones de ese tipo dan a entender que referentes como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún o él mismo guardaron silencio en su momento. “Nosotros cuando debíamos decir algo, lo hemos hecho”, afirmó con contundencia.

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Sin diferencias entre Christian Cueva y Renato Tapia

Pese a la firmeza de sus palabras, el futbolista descartó categóricamente que exista una enemistad o ruptura personal con el volante del Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League. Recordó con aprecio los logros alcanzados durante los años más exitosos de la Selección Peruana.

Finalmente, Cueva reiteró que el respeto mutuo se mantiene intacto gracias a la unión que caracterizó al grupo. Concluyó que los desacuerdos sobre el manejo de la FPF no borran el respaldo que siempre se brindaron dentro y fuera de la cancha.

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