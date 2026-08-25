Universitario tomará severas medidas legales contra juez que falló a favor de Gremco

Universitario elevó su mensaje a nivel legal. Después de la resolución que favorecía a Gremco, con un supuesto posicionamiento para decidir.

La guerra legal e institucional en Universitario de Deportes ha alcanzado un nuevo punto crítico. Franco Velazco, en su calidad de administrador temporal del cuadro merengue, emitió un contundente mensaje tras conocerse la última resolución judicial que favorecía a la empresa Gremco con poder de acción para convocar a una junta de acreedores en el club.

Publicidad

Frente a este escenario, la dirigencia crema anunció una severa respuesta legal en múltiples frentes institucionales y judiciales. La administración sostiene que este fallo busca vulnerar de forma concertada la sostenibilidad y estabilidad de la institución en todos sus aspectos, incluido el ámbito deportivo.

Franco Velazco cuando fue presentado como administrador temporal. (Foto: X).

Inacciones judiciales: denuncia por prevaricato y queja ante la JNJ

Franco Velazco confirmó que la institución tomó conocimiento del cambio del juez Edwin Bautista Dipaz, magistrado del despacho donde se ventila la causa de Universitario. De acuerdo con lo manifestado por el administrador temporal, antes de dejar el cargo, el magistrado habría dejado “todo arreglado” para favorecer a Gremco y a otros involucrados en lo que calificó como actos de corrupción de funcionarios.

Publicidad

Ante esta situación, Universitario interpuso una queja formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Bautista Dipaz. En simultáneo, el club presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Superior por el delito de prevaricato, acción que incluye también a la especialista legal Romy Elsa Salas Rojas y a otros funcionarios pertenecientes al mismo despacho judicial.

Acciones penales contra representantes de Gremco Corp.

La ofensiva legal de la administración temporal no se limita al fuero judicial. Universitario presentó una denuncia penal por el delito de fraude procesal dirigida contra la cúpula y representación legal de la acreedora.

Entre los denunciados se encuentran José Gamarra Conde y Ángel Silva Herrera, representante y abogado de Gremco Corp., respectivamente. Asimismo, la acción penal incluye al gerente general de la firma, Bernhard Berendsohn, y a los hermanos Jacques e Isy Levy.

Publicidad

Hemos tomado conocimiento del cambio del juez prevaricador Edwin Bautista Dipaz del despacho donde se ventila la causa de @Universitario. Como sucede en estos casos de corrupción de funcionarios, antes de irse dejó "todo arreglado" para Gremco y otros más.



Es así que, el día de… — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) August 25, 2026

Inejecutabilidad ante Indecopi y respaldo en la Ley 32113

En el terreno administrativo, Universitario presentó un escrito formal ante Indecopi. En dicho documento se informa que la medida cautelar emitida por el juzgado es inejecutable, debido a que el club se encuentra amparado en un supuesto legal distinto (numeral 2.3 de la Ley 32113) al que pretende aplicar la cuestionada resolución.

Bajo este marco normativo, la administración precisó que Universitario no está obligado a someterse a un mandato judicial ni administrativo que legalmente no le aplica. En consecuencia, la institución confirmó que continuará pagando con regularidad las cuotas del plan de viabilidad aprobado por la SUNAT en virtud de la citada Ley 32113, asegurando que no permitirán ningún tipo de injerencia que no se ajuste al marco legal vigente.

Publicidad

Estrategia reservada y llamado a la hinchada crema

Finalmente, Velazco ratificó que el equipo legal de Universitario continúa ejecutando todas las acciones procesales de manera reservada, en estricto cumplimiento de la estrategia legal diseñada por la institución.

El administrador temporal concluyó su pronunciamiento calificando estas maniobras como ataques plenamente concertados contra el club y formuló un llamado abierto a toda la hinchada de Universitario a mantenerse unida y atenta en defensa de la institución.

Publicidad

DATOS CLAVE