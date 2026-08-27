Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2026/2027: hora, canales de TV y streaming online

Barcelona recibe a Athletic Club este jueves por el partido pendiente la primera fecha de LaLiga. Conoce horarios, TV, streaming y más detalles del encuentro.

FC Barcelona se enfrenta este jueves 27 de agosto al Athletic Club por el partido pendiente de la fecha 1 de LaLiga 2026/27. El encuentro se disputa en el Spotify Camp Nou, en Barcelona, y comienza a las 2:00 P.M. del Perú.

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El Barça inició la liga española con una contundente goleada 5-0 ante Elche en el partido de la fecha 2. Ahora, oficialmente, juega por la jornada 1 ante su público frente al conjunto de Bilbao. Para este encuentro, Hansi Flick podría contar por primera vez con Rodri.

Athletic Club llega a este compromiso sin Dani Vivian ni Beñat Prados, bajas esta semana por distintas lesiones. Yuri Berchiche, en tanto, tampoco juega debido a su expulsión en el anterior partido. Precisamente, este encuentro fue su estreno en el certamen y no fue del todo agradable, ya que perdió 3-1 ante Sevilla en San Mamés.

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¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club?

El partido entre FC Barcelona y Athletic Club, que se disputa en el Spotify Camp Nou, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): DSports , DGO

, Brasil: CazéTV , Amazon Prime Video

, México: izzi , Sky Sports Mexico , Sky+

, , Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App , fuboTV

, , , España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

¿A qué hora se juega Barcelona vs. Athletic Club?

FC Barcelona vs. Athletic Club, duelo de LaLiga que se disputa este jueves 27 de agosto, tiene los siguientes horarios confirmados en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

Estados Unidos: 12:00 P.M. (PT) y 3:00 P.M. (ET)

y España: 9:00 P.M.

DATOS CLAVE