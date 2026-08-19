Aunque José Mourinho dijo que estaba su plantilla completa y la cerró. Ahora, apareció un refuerzo que está al caer, dentro del Real Madrid.

Bombazo de última hora en el mercado estival de la entidad blanca. Cuando todo apuntaba a un final de ventana tranquilo, el Real Madrid ha reactivado la maquinaria para abrochar el fichaje de una de las joyas más cotizadas del fútbol nacional.

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El conjunto de Chamartín busca asestar un golpe estratégico que no estaba en el libreto inicial. La directiva trabaja a contrarreloj para cerrar el traspaso de Sergio Martínez, el prometedor mediocentro de 19 años de la plantilla del Racing de Santander.

Sergio Martínez podría llegar pronto al Real Madrid. (Foto: X).

Las palabras de José Mourinho y la oportunidad de mercado

Este movimiento contrasta fuertemente con las recientes declaraciones de José Mourinho en televisión. Durante una entrevista concedida a Josep Pedrerol en El Chiringuito, el técnico portugués descartó la llegada de Rodri y dio por concluida la confección del plantel. “No digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero para mí está cerrado”, aseguró en el canal Energy.

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Sin embargo, en la zona noble del Santiago Bernabéu siempre contemplan excepciones ante oportunidades estratégicas. La entidad madridista no ha querido dejar pasar la opción de contratar a un talento joven con un precio sumamente accesible para las arcas de la institución.

Los detalles de la operación por Sergio Martínez

Según ha informado el periodista Mario Cortegana en The Athletic, las conversaciones han experimentado un notable avance en las últimas horas. Aunque existe confianza interna en el Real Madrid para culminar el traspaso, el acuerdo no está cerrado y hay otros clubes de peso siguiendo de cerca los pasos del jugador.

El valor de la transacción gira en torno a su cláusula de rescisión de 3 millones de euros. Martínez viene de deslumbrar en la primera jornada liguera al marcar un auténtico golazo ante el Villarreal en El Sardinero, lo que terminó de catapultar su nombre en la agenda merengue.

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Hoja de ruta: del Castilla a una posible cesión

El proyecto deportivo diseñado para el futbolista cántabro contempla en primera instancia su incorporación al Castilla. No obstante, la dirección deportiva estudia seriamente mantenerlo cedido en el propio Racing de Santander si le garantizan jugar con regularidad.

Para facilitar la entente entre ambas instituciones, tampoco se descarta la salida a préstamo de algún joven talento de La Fábrica con rumbo a Cantabria. Se trata de un intercambio de piezas del que ya se había hablado a comienzos del verano y que ahora podría desencallar definitivamente la compra de la promesa verdiblanca.

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