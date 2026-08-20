José Mourinho confirmó qué jugador no pidió: pero el Real Madrid de igual forma lo fichó

Real Madrid cuenta con una sorpresiva declaración de José Mourinho. Quien desestimó en principio, a uno de los grandes refuerzos presentados.

El mercado de fichajes en Real Madrid siempre genera titulares de alto impacto. Sin embargo, la llegada del extremo marfileño Yan Diomandé ha dejado una de las revelaciones más sinceras de la temporada por parte de José Mourinho.

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El técnico portugués concedió una amplia entrevista en El Chiringuito de Jugones, conducido por Josep Pedrerol. Durante la conversación, abordó el fichaje más costoso del verano madridista.

José Mourinho trabajando en la pretemporada del Real Madrid. (Foto: X).

José Mourinho responde sobre Yan Diomandé

Cuestionado directamente sobre si solicitó la contratación del atacante proveniente del RB Leipzig, el entrenador portugués fue tajante con su postura inicial.

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“No, yo no he pedido a nadie. Yo llego sin pedir a nadie, analizando bien la plantilla y siendo consciente de lo que me gustaría que pasase. Pero con las cosas que han pasado la temporada pasada sabía lo que quería y quería saber lo que pensaba el club”, declaró Mourinho.

La aprobación táctica por encima de las cifras

A pesar de no haber sido un requerimiento directo en su planificación de altas, Mourinho explicó que la directiva le presentó la oportunidad de mercado. Tras analizar el perfil futbolístico del joven de 19 años, dio el visto bueno definitivo para concretar la operación.

“Dentro de esa situación, de un ala rápido, agresivo y que puede jugar en las dos bandas, no es muy fácil, es difícil. Además, joven y con progresión y con muchos años para estar en el Real Madrid. No quiero analizar si es 120, 80, 40 o 20. Analizo el perfil del jugador, lo que puede dar a mi equipo y en ese sentido he dicho: ‘Sí, quiero’. Si es 120 u 80… ya no es cosa mía”, sentenció el DT.

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🔝 "¿DIOMANDÉ? No lo pedí, pero LO QUIERO".



💎 "BERNARDO SILVA puede aportar en TODO".



💣 MOURINHO, en exclusiva con @jpedrerol. pic.twitter.com/x7BB1CT4dA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

El rol de Florentino Pérez y la gestión de vestuario

Esta postura de ‘The Special One’ refleja nuevamente la dinámica de trabajo existente con la directiva encabezada por Florentino Pérez. La política de captación de talento joven del club suele anticiparse a las necesidades inmediatas, priorizando futbolistas con proyección a largo plazo sobre peticiones exclusivas de los entrenadores.

Mourinho asume el reto de moldear a una joya emergente sin haber exigido su compra, evitando generar presiones mediáticas sobre el precio final. Su objetivo será encajar la verticalidad del africano en un vestuario repleto de estrellas sin alterar el equilibrio defensivo que siempre exige en sus equipos.

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Un traspaso millonario y polivalencia de Yan Diomandé

La directiva blanca desembolsó una cifra cercana a los 125 millones de euros por el exfutbolista del Leipzig. Diomandé llega tras ser galardonado como el mejor jugador joven de la Bundesliga, habiendo firmado 12 goles y 8 asistencias en el último campeonato alemán.

El atacante marfileño inicia así su andadura en la capital española con el respaldo deportivo de su entrenador, pero sin la etiqueta de ser un capricho del banquillo. El estratega luso confía en aprovechar su velocidad en transición para estructurar un frente de ataque sumamente agresivo.

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