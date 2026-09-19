Los 12 goles de Raphinha en el arranque de LaLiga ya superan a Messi, pero no a Cristiano Ronaldo

Raphinha ha tenido un gran arranque en estos primeros 7 partidos de LaLiga 2026/2027. Sus goles superan un récord de Messi, pero no le alcanzó para igualar a CR7.

Raphinha está en un momento impresionante. Luego del hat-trick ante Racing de Santander, ahora volvió a anotar por triplicado para el triunfo del FC Barcelona por 3-1 ante Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El conjunto de Hansi Flick es más líder que nunca de LaLiga 2026/2027 y el brasileño ha sido la pieza fundamental para que así sea.

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Fue un hat-trick perfecto de Raphinha en este 3-1 ante Sevilla, ya que anotó de cabeza, derecha e izquierda. En el Barcelona, el único que lo había hecho en toda su historia había sido Luis Suárez en mayo de 2015 ante el Córdoba. Con estos tres goles, el brasileño llegó a 12 anotados en estas primeras siete fechas de LaLiga 2026/2027.

Raphinha iguala a Luis Suárez en el Barça (X @OptaJose).

Y como si esto fuera poco, Raphinha ha hecho historia con estos 12 goles en las primeras siete fechas. Ningún jugador del Barcelona había llegado a esta cifra en esta cantidad de partidos disputados en un arranque de LaLiga. Lionel Messi había llegado a 10 goles en la temporada 2011/2012 y anotó 11 en la 2017/2018.

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Pese a esto, este récord solo lo logra para la historia del Barcelona, ya que no es la mayor cifra en la liga española. Cristiano Ronaldo, en la LaLiga 2014/2015, marcó 13 goles en las primeras siete fechas, según datos de Opta. Es decir que el crack brasileño quedó a un tanto de igualarlo.

Este dato de Raphinha fue tras su primer gol. Luego, anotó dos más (X @OptaJose).

Este segundo hat-trick de Raphinha también lo mete en la historia por este dato compartido por MisterChip. Ningún jugador de LaLiga había marcado por triplicado en dos partidos consecutivos desde que Antoine Griezmann lo hiciera en la temporada 2017/2018 cuando jugaba para el Atlético de Madrid. A su vez, el brasileño es el tercero en hacerlo con la camiseta del Barça (Messi lo hizo tres veces y el otro fue Luis Suárez).

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Resumen y goles de Raphinha en Sevilla 1-3 Barcelona

FC Barcelona tiene 7 de 7 y puntaje perfecto en LaLiga

En 7 partidos del arranque de la liga española, 7 triunfos para FC Barcelona, que ya lleva 31 goles anotados. Solo un equipo logró una cifra mayor a esa cantidad de goles y fue el Sevilla en la temporada 1940/1941 cuando marcó 40, según Opta.

Lo más importante, para la actualidad, es que el Barça se consolida en el primer lugar pase lo que pase en el resto de los partidos de la fecha 7. Ahora, se viene el parón internacional por la fecha FIFA de septiembre-octubre por lo que no habrá más partidos hasta el 10 de octubre.

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Tabla de posiciones de LaLiga 2026/2027

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