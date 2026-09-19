EN VIVO Deportivo Garcilaso 3-0 Universitario por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto del segundo tiempo

Se enfrentan escolta y líder del Torneo Clausura 2026. Deportivo Garcilaso vence a Universitario en el Inca Garcilaso de la Vega. Sigue las acciones en el minuto a minuto.

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Deportivo Garcilaso le gana 3-0 a Universitario de Deportes con goles de Aldair Salazar, Kevin Sandoval y Agustín González HOY sábado 19 de septiembre en el partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco recibe a los dos equipos, escolta y líder del certamen, respectivamente. El duelo tiene el arbitraje de Jordi Espinoza con Robin Segura en el VAR. La transmisión del encuentro se puede ver EN VIVO por L1MAX y L1 Play, y puedes seguir el minuto a minuto aquí en Bolavip Perú.

Universitario llega como líder a este partido con 20 puntos, luego de lograr un triunfo agónico en el clásico ante Alianza Lima en Matute en la jornada pasada. Deportivo Garcilaso, por su parte, no pudo sostenerse en la primera ubicación y quedó segundo con 19 unidades tras perder 1-0 ante Sport Boys en el Callao.

Es un duelo decisivo, ya que el ganador quedará en el primer lugar de la tabla de posiciones pase lo que pase en el resto de la fecha. Si la ‘U’ gana, sacará una buena ventaja sobre sus perseguidores, pero si el ‘Rico Garci’ triunfa, le quitará el liderazgo a su rival por dos unidades.

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VIDEO: el gol de Aldair Salazar para el 1-0

VIDEO: el gol de Kevin Sandoval para el 2-0 de Deportivo Garcilaso

VIDEO: el gol de Agustín González para el 3-0

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Todos los detalles de Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Alineaciones confirmadas de Deportivo Garcilaso vs. Universitario

DEPORTIVO GARCILASO | Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González; Francisco Arancibia, Beto da Silva, Kevin Sandoval; y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.

| Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González; Francisco Arancibia, Beto da Silva, Kevin Sandoval; y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo. UNIVERSITARIO| Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jorge Murrugarra; Andy Polo, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Lisandro Alzugaray y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

Previa del partido

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¿A qué hora se juega Deportivo Garcilaso vs. Universitario?

Deportivo Garcilaso vs. Universitario, partido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, que se juega este sábado 19 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

1:00 | España (sábado 19)

¿Dónde ver EN VIVO Deportivo Garcilaso vs. Universitario?

El partido entre Deportivo Garcilaso y Universitario, que se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas:

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