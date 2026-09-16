Messi recurre a un excompañero de Riquelme para su nuevo proyecto en Eldense

Lionel Messi adquirió las acciones del Eldense en un acuerdo, que resta la aprobación del Consejo Superior del Deporte. Mientras tanto, el argentino ya eligió al primer entrenador de su nuevo proyecto.

Lionel Messi sigue sumando equipos a su nuevo emporio. Es que el ’10’ argentino ha comprado el CD Eldense, club de la Segunda División del fútbol español. Si bien el acuerdo resta la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que sea oficial, ya ha está empezando a influir en su nuevo proyecto.

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Este miércoles 16 de septiembre se oficializó a Javi Calleja como el primer entrenador del CD Eldense, bajo las órdenes de Lionel Messi, según apuntaron medios como AS y Mundo Deportivo. El propio club lo presentó con una publicación en sus redes sociales oficiales.

📯 OFICIAL | Javi Calleja, nuevo entrenador del #CDEldense 🔵🔴



🫡 Experiencia y ambición hasta 2028 🔏



🎙️ El acto de presentación oficial y rueda de prensa tendrá lugar mañana a las 9:30 horas.



🏟️ ¡Bienvenido, @javiercalleja_! 👏🏻

🔗 https://t.co/gKsE1Q4ZXa pic.twitter.com/f0sYBwBC5h — CD Eldense (@CD_Eldense) September 16, 2026

CD Eldense no arrancó bien la temporada, ya que ha ganado solo un partido en cinco que lleva la Segunda División de España. Así, Claudio Barragán fue destituido y Josep Ferrando también deja su cargo como interino. Javi Calleja asume el mando del primer equipo, un entrenador con experiencia en Primera División y en el exterior con pasado como futbolista.

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¿Quién es Javi Calleja, el primer DT de la era Messi en el CD Eldense?

Javi Calleja es un entrenador español de 48 años, que ha dirigido cinco clubes de Primera División: Villarreal, Deportivo Alavés, Levante UD, Real Oviedo y el Al Riyadh de Arabia Saudita. Su carrera como director técnico empezó en juveniles donde estuvo en el CD Roda y en el Villarreal.

Precisamente, el ‘Submarino Amarillo’ es el club en donde más partidos jugó como futbolista profesional. Una particularidad es que Calleja fue parte del equipo que llegó hasta las semifinales de la UEFA Champions League 2005/2006 (eliminado por Arsenal).

Con este antecedente, la particularidad es aún mayor: Calleja fue excompañero de Juan Román Riquelme en Villarreal (jugaron juntos en 17 partidos entre 2003 y 2006), quien fue compañero de Lionel Messi en la Selección Argentina (fueron campeones olímpicos en Beijing 2008). Precisamente, ‘Román’ fue el último 10 albiceleste hasta que Leo tomó ese dorsal hasta este presente en donde, en pocos días, se despedirá de ‘La Albiceleste’.

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Lionel Messi extiende su emporio de clubes

El CD Eldense, a falta de la aprobación del CSD, sería el cuarto club de fútbol que tendría a Messi como dueño. Cabe destacar que ya tiene equipos en España, Argentina y Uruguay. Aquí un repaso:

Leones de Rosario FC (Argentina) : este club fue fundado precisamente por iniciativa de la familia Messi. Actualmente, está en la Primera C del fútbol argentino (Cuarta División) y tiene como presidente a uno de los hermanos de Leo, Matías Messi.

: este club fue fundado precisamente por iniciativa de la familia Messi. Actualmente, está en la Primera C del fútbol argentino (Cuarta División) y tiene como presidente a uno de los hermanos de Leo, Matías Messi. Deportivo LSM (Uruguay) : este equipo fue fundado originalmente como Deportivo LS por el futbolista uruguayo Luis Suárez, amigo y compañero de Messi en Inter Miami. Leo se sumó como socio y copropietario. A raíz de esto, cambió su nombre para incluir a Messi. Compite en la Primera División Amateur (Tercera División) de Uruguay.

: este equipo fue fundado originalmente como Deportivo LS por el futbolista uruguayo Luis Suárez, amigo y compañero de Messi en Inter Miami. Leo se sumó como socio y copropietario. A raíz de esto, cambió su nombre para incluir a Messi. Compite en la Primera División Amateur (Tercera División) de Uruguay. UE Cornellà (España) : fue el tercer equipo adquirido por Messi, pero el primero en España. Su compra se dio en abril de 2026 y es un club catalán que milita en la Tercera RFEF (Quinta División) y que destaca por sus formativas y fútbol base.

: fue el tercer equipo adquirido por Messi, pero el primero en España. Su compra se dio en abril de 2026 y es un club catalán que milita en la Tercera RFEF (Quinta División) y que destaca por sus formativas y fútbol base. CD Eldense (España): será la cuarta institución que tenga al argentino como dueño. Adquirirá el 100 por ciento de las acciones del club en una cifra que rondaría entre los 10 y los 12 millones de euros. Al estar en Segunda División, es el que más chances tiene de dar el salto a Primera.

El emporio de instituciones bajo el dominio de Lionel Messi tiene algunas particularidades. Leo también tiene un equipo de e-sports. Se trata de Krü Esports, del cual es socio y copropietario junto a su amigo y excompañero de la Selección Argentina, Sergio Agüero.

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Por último, aparece el caso de Inter Miami. Leo sigue jugando para el conjunto rosado de la MLS. No obstante, su contrato con la MLS tiene una cláusula por la cual puede adquirir un porcentaje de las acciones de la franquicia una vez que se retire.

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