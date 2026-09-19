¿A qué hora se juega Sevilla vs. Barcelona y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Barcelona visita a Sevilla por la fecha 7 de LaLiga 2026/2027. El conjunto de Hansi Flick llega con puntaje perfecto y quiere seguir por el camino del triunfo. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles.

Sevilla FC y FC Barcelona se ven las caras este sábado 19 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 7 de LaLiga 2026/2027. El partido inicia a las 14:00 horas de Perú y cuenta con el arbitraje de Juan Martínez Munuera y Raúl Martín González en el VAR.

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El Barça de Hansi Flick es el único líder que tiene la liga española tras seis fechas. Ganó todos sus partidos, por lo que tiene 18 puntos, puntaje perfecto. Su última victoria fue una goleada 7-2 ante Racing de Santander en el Camp Nou con hat-trick de Raphinha, gran figura en esta temporada.

El equipo blanquirrojo, dirigido por Luis García Plaza, ha tenido un buen arranque de temporada con cuatro triunfos, un empate y solo una derrota. Está ubicado en el quinto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga con 13 unidades, por lo que una victoria lo podría catapultar al segundo lugar. Viene de vencer 1-0 al Deportivo La Coruña con el gol de Miguel Sierra.

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¿A qué hora se juega Sevilla vs. Barcelona?

Sevilla vs. Barcelona, partido de LaLiga, que se juega este sábado 19 de septiembre, tiene los siguientes horarios confirmados:

12:00 | Estados Unidos (hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (hora del Este)

16:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Barcelona?

El partido entre Sevilla y Barcelona, que se disputa en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, cuenta con las siguientes opciones de transmisión por TV y streaming online:

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