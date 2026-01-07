Lamine Yamal y Nico Williams son los principales ausentes para la primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita entre FC Barcelona y Athletic Club. Ambos equipos se enfrentan este miércoles 7 de enero, pero no contarán con sus máximas figuras, según confirmaron ambos equipos en sus alineaciones oficiales.

Hansi Flick y Ernesto Valverde, entrenadores de FC Barcelona y Athletic Club, respectivamente, definieron que tanto Lamine Yamal como Nico Williams vayan al banco de suplentes. Así, si bien no estarán desde el arranque, ambos futbolistas de la Selección de España son opciones de relevo.

¿Por qué no juegan Lamine Yamal ni Nico Williams hoy en FC Barcelona vs. Athletic Club?

Tanto Lamine Yamal como Nico Williams verán el partido de semifinal entre FC Barcelona y Athletic Club en Arabia Saudita desde el banco de suplentes. Las decisiones de ambos entrenadores están apuntadas al descanso, aunque en el caso del hermano de Iñaki Williams “hay un problema”. Desde ambos equipos quieren resguardar a sus máximas figuras.

En el caso del joven futbolista del Barça, Hansi Flick considera darle descanso, luego de una seguidilla de partidos consecutivos como titular, también teniendo en cuenta que tuvo algunas lesiones durante la temporada. De hecho, antes del partido, el propio entrenador reveló que “si necesitamos a Lamine, jugará”, según declaraciones informadas por Mundo Deportivo.

Por su parte, Nico Williams descansa ante tantos partidos con el Athletic, pero Ernesto Valverde profundizó en que su figura presenta “un problema”, de acuerdo al mencionado medio. Aunque, dicho inconveniente, evidentemente, no le impide ir al banco de suplentes.

Nico Williams, con un “problema”, según Valverde (X @mundodeportivo).

Alineaciones de FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España

FC BARCELONA: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Raphinha, Ferran Torres y Roony Bardghji. DT: Hansi Flick.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Oihan Sancet, Robert Navarro; Iñaki Williams. DT: Ernesto Valverde.

Suplentes de FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España

FC BARCELONA: Wojciech Szczesny, Diego Kochen, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Marc Casadó, Gerard Martín, Dani Olmo, Marc Bernal, Dro Fernández y Tommy Marqués.

ATHLETIC CLUB: Álex Padilla, Andoni Gorosabel, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Íñigo Lekue, Íñigo Ruiz de Galarreta, Unai Gómez, Nico Serrano, Urko Izeta, Selton Sánchez e Iker Monreal.

