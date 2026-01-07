EN VIVO Barcelona vs. Athletic Bilbao por la Supercopa de España 2026: VER GRATIS vía América Televisión, y TVGO

El FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao se ven las caras este miércoles 7 de enero en la primera semifinal de la Supercopa de España 2026. El escenario elegido para este choque de titanes es el Alinma Stadium, ubicado en la Ciudad Deportiva del Rey Abdalá en Yeda, Arabia Saudí. Ambos conjuntos buscan el primer billete para la gran final del domingo en un torneo que inaugura oficialmente el calendario de títulos del año.

¿Cómo llegan Barcelona y el Athletic Club de Bilbao?

El equipo de Hansi Flick llega a esta cita en un estado de forma excepcional, consolidado como líder sólido de LaLiga tras su reciente victoria en el derbi catalán ante el Espanyol. Los azulgranas, actuales campeones del torneo, pretenden hacer valer su jerarquía individual y su propuesta de juego ofensivo. Con figuras como Lamine Yamal y un Robert Lewandowski en racha, el Barça parte como el principal candidato para revalidar el trofeo en tierras árabes.

Raphinha del Barcelona shoots frente a Unai Nunez del Athletic Club por LaLiga de España. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Por su parte, el Athletic Club de Ernesto Valverde encara el partido con el espíritu competitivo que siempre le caracteriza en las competiciones de eliminación directa. Aunque los “leones” han mostrado cierta irregularidad en sus últimos compromisos ligueros, cuentan con la baza de la velocidad extrema de Nico e Iñaki Williams para castigar la defensa adelantada culé. Para el club bilbaíno, esta Supercopa representa una oportunidad dorada de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Bajas y altas para este partido internacional

En el apartado de bajas, el Barcelona no podrá contar con los lesionados de larga duración Gavi y Andreas Christensen, quienes se han quedado en la Ciudad Condal para continuar con su recuperación. Sin embargo, la gran novedad en la expedición blaugrana es el regreso de Ronald Araujo, cuya presencia refuerza notablemente el bloque defensivo. Flick tendrá que decidir si el uruguayo parte como titular o si mantiene la pareja de centrales que tan buenos resultados le ha dado recientemente.

El conjunto vasco también llega condicionado por las ausencias, destacando las bajas de piezas importantes como Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Beñat Prados. Estas faltas obligarán a Valverde a reajustar su línea defensiva para contener el caudal de juego que genera el mediocampo catalán liderado por Pedri. La solidez de Unai Simón bajo los tres palos será, una vez más, el pilar sobre el cual el Athletic intente cimentar su pase a la siguiente ronda.

Este duelo promete ser una batalla táctica de alta intensidad donde los errores se pagarán caros, especialmente considerando que este año no habrá prórroga en caso de empate. Si el marcador termina igualado tras el tiempo reglamentario, el finalista se decidirá directamente desde el punto de penalti. El vencedor de este “clásico” copero esperará rival del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid para disputar la gloria el próximo 11 de enero.

Robert Lewandowski, goleador principal de Barcelona en el Estadio de San Mames de Bilbao. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

¿A qué hora y cuándo será el partido de Barcelona vs. Athletic Bilbao?

El partido de semifinales entre el FC Barcelona y el Athletic Club se disputa hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a las 20:00 horas (horario de España peninsular) en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí. Para los aficionados en Latinoamérica, el encuentro podrá seguirse a partir de las 13:00 horas en México y las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina y Chile comenzará a las 16:00 horas.

¿Qué canales transmitirán el partido de Barcelona vs. Athletic Bilbao?

Para seguir en directo el duelo entre el FC Barcelona y el Athletic Club, los aficionados en España podrán sintonizar Movistar Plus+ a través de sus canales Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ (dial 7). En México y Centroamérica, la transmisión exclusiva correrá a cargo de Sky Sports y su plataforma Sky+, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará disponible en ESPN2, ESPN Deportes y vía streaming por fuboTV y ESPN+. En Sudamérica, las opciones varían: en Perú se podrá ver gratis por América TV, en Colombia mediante Win+ Fútbol, en Chile por ESPN (vía Disney+ Premium) y en países como Argentina, Uruguay y Paraguay a través de la señal de Flow Sports. Además, tendrás el minuto a minuto de Bolavip Perú.

DATOS CLAVES