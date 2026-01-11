¡Alineaciones confirmadas! Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y GRATIS por la final de la Supercopa de España vía América TV y Movistar Deportes: minuto a minuto

La Supercopa de España 2026 ya está lista para vivir su partido decisivo con dos de los equipos más grandes de Europa como protagonistas. Barcelona y Real Madrid se medirán nuevamente en un enfrentamiento que pondrá en juego el primer trofeo oficial del año, en un escenario internacional: Arabia Saudita, con el estadio King Abdullah Sports City de Yeda como anfitrión.

El duelo se llevará a cabo hoy, domingo 11 de enero, después de que el cuadro ‘culé’ superara al Athletic Club por 5-0 y los ‘merengues’ dejaran en el camino al Atlético de Madrid por 2-1.