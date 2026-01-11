Es tendencia:
¡Alineaciones confirmadas! Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y GRATIS por la final de la Supercopa de España vía América TV y Movistar Deportes: minuto a minuto

Ambos equipos saldrán con todo al campo de juego con el objetivo de quedarse con el primer título del año.

Por Nicole Cueva

Barcelona vs. Real Madrid
La Supercopa de España 2026 ya está lista para vivir su partido decisivo con dos de los equipos más grandes de Europa como protagonistas. Barcelona y Real Madrid se medirán nuevamente en un enfrentamiento que pondrá en juego el primer trofeo oficial del año, en un escenario internacional: Arabia Saudita, con el estadio King Abdullah Sports City de Yeda como anfitrión.

El duelo se llevará a cabo hoy, domingo 11 de enero, después de que el cuadro ‘culé’ superara al Athletic Club por 5-0 y los ‘merengues’ dejaran en el camino al Atlético de Madrid por 2-1.

Alineación confirmada del Real Madrid

Courtois, Carreras, Asencio, Huijsen, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Belligham, Vinícius Jr., Rodrygo y Gonzalo.

Alineación confirmada del Barcelona

Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Así luce el vestuario del Barcelona

Terna arbitral del Barcelona vs. Real Madrid

  • Árbitro principal: José Luis Munuera
  • Árbitro asistente 1: Iñigo Prieto
  • Árbitro asistente 2: Antonio Martínez
  • Cuarto árbitro: Alejandro Quintero
  • Quinto árbitro: Adrián Díaz
  • VAR: Daniel Trujillo
  • AVAR: David Gálvez
  • AVAR 2: Víctor García

Mbappé entre los convocados del Real Madrid

Después de perderse la semifinal debido a una lesión, Kylian Mbappé viajó a Arabia Saudita y ha sido incluido en la lista de convocados para el duelo contra Barcelona.

Posibles alineaciones de Barcelona y Real Madrid

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Real Madrid 2-1 Barcelona / LaLiga 2025-26
  • Barcelona 4-3 Real Madrid / LaLiga 2024-25
  • Barcelona 3-2 Real Madrid / Copa del Rey 2024-25
  • Real Madrid 2-5 Barcelona / Supercopa de España 2025
  • Real Madrid 0-4 Barcelona / LaLiga 2024-25

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid?

En territorio peruano, la final de la Supercopa de España podrá verse en vivo a través de las pantallas de América TV (canal 4), disponible de manera gratuita por señal abierta. Además, el encuentro también será transmitido por Movistar Deportes (canal 3) para quienes cuenten con televisión por cable.

Cabe resaltar que, también podrá seguirse de manera online y sin costo a través de internet. Para ello, basta con ingresar a la plataforma América TVGo y elegir la transmisión correspondiente.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid?

El encuentro entre Barcelona y Real Madrid se jugará desde las 14:00 horas en Perú, a las 16:00 horas en Argentina y a las 20:00 horas de España.

  • México y Costa Rica: 13:00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 14:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 16:00 horas
  • España: 20:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Barcelona y Real Madrid!

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en la final de la Supercopa de España en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. No te pierdas la previa y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

