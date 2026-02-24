Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en el Callao y clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Tras el empate sin goles, con sufrimiento, lo ganó en los penales por 4-3 para seguir en la competencia continental. Los ‘Celestes’, ahora, se verán las caras ante Carabobo de Venezuela, pero ya se aseguraron un premio económico importante.

Publicidad

Publicidad

La Copa Libertadores 2026, pero sobre todo, 2 de Mayo, ha sido un verdadero sufrimiento para los equipos peruanos. Alianza Lima lo padeció y ya no está en competencia. Mientras que Sporting Cristal tuvo que recurrir a los penales para eliminar al duro equipo paraguayo.

Para los ‘Celestes’, pese a algunas dudas en su actuación, la clasificación les da un apoyo económico muy importante pensando a futuro. Llegar a fase 3 le asegura un premio, mientras que sumará otra cifra, ya que jugará fase de grupos sea de Copa Libertadores o de Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto dinero ganó Sporting Cristal?

Sporting Cristal, sólo por participar en la fase 2, ya se había asegurado un premio de 500 mil dólares. Ahora, le tiene que sumar unos 600 mil dólares más debido a que llegó a la fase 3, es decir, superó a 2 de Mayo y enfrentará a Carabobo (que eliminó a Huachipato).

Así, las ganancias del equipo ‘cervecero’ ya están en 1.1 millones de dólares. Pero, hay que sumar una cifra más que tiene que ver con su participación en fase de grupos sea de Libertadores o de Sudamericana.

ver también Sporting Cristal se asegura jugar Copa Sudamericana tras eliminar a 2 de Mayo en fase 2 de Libertadores

¿Por qué? Con la clasificación a fase 3, Sporting Cristal ya se aseguró, como mínimo, disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Esto ocurrirá si queda eliminado ante Carabobo, pero si supera esta etapa, irá directo a fase de grupos de Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Por lo tanto, se aseguró jugar competencia internacional hasta fin de año, lo que le dará más premios económicos. Por lo pronto, si juega la fase de grupos de Copa Libertadores sumará una cifra de 3 millones de dólares (por disputar los 3 partidos de local) sin contar lo que puede tener por victorias. Pero, si juega al menos Sudamericana, sumará 900 mil dólares (por los 3 partidos de local, también).

Tweet placeholder

Por ende, Cristal ya tiene en su bolsillo una cifra de 2 millones de dólares (si juega fase de grupos de Sudamericana). Pero, eso puede ser mayor si llega a Libertadores, ya que sus ganancias estarán en los 4.1 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Sporting Cristal ante Carabobo por la fase 3 de la Copa Sudamericana 2026?

La fase 3 de la Copa Sudamericana 2026 todavía no tiene días y horarios confirmados. No obstante, de acuerdo al calendario oficial de Conmebol, se puede saber que Sporting Cristal y Carabobo juegan la ida en la semana del 3 al 5 de marzo, mientras que la vuelta será en la del 10 al 12 del mismo mes.

Datos claves