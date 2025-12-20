Es tendencia:
Real Madrid 0-0 Sevilla EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto

El cuadro 'merengue' irá en busca de los tres puntos en casa frente a los 'sevillistas'. Conoce todos los detalles del vibrante duelo.

7' ¡Se la perdió el Sevilla!

Sevilla tuvo una gran oportunidad. Isaac intentó picarla ante la salida de Courtois, pero el balón pasó muy cerca del arco.

5' Gran atajada de Odysseas

El arquero del Sevilla detuvo con el cuerpo el disparo de Fran García, enviando el balón al córner.

3' Huijsen salva al Madrid

El defensor logra tocar el balón justo antes de que Isaac dispare a portería. El jugador del Madrid se recuperó tras su propio fallo.

¡Inició el partido!

Ya se juega el Real Madrid vs. Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu.

Se escucha el himno del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Ambos equipos ya están en el campo de juego para dar inicio al partido.

Entrada en calor del Sevilla

Los jugadores del Sevilla ya están en el campo de juego realizando la entrada en calor.

Alineación confirmada del Real Madrid

Courtois; Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Alineación confirmada de Sevilla

Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Marcao, Gudelj, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis Sánchez e Isaac Romero.

El plantel del Real Madrid ya arribó al Bernabéu

Así luce la cancha del estadio Santiago Bernabéu a una hora del partido

Posibles alienaciones de Real Madrid y Sevilla

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Antonio Rúdiger, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
  • Sevilla: Odysseas; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Alfon e Isaac Romero.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • CF Talavera 2-3 Real Madrid (17/12/2025)
  • Alavés 1-2 Real Madrid (14/12/2025)
  • Real Madrid 1-2 Manchester City (10/12/2025)
  • Real Madrid 0-2 Celta de Vigo (07/12/2025)
  • Athletic Club 0-3 Real Madrid (13/12/2025)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO?

El partido entre Real Madrid y Sevilla será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de DirecTV Sports. Además, los seguidores podrán seguir el encuentro de manera ONLINE mediante la plataforma de streaming DGO.

Real Madrid vs. Sevilla

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Sevilla?

A continuación, te mostramos los horarios oficiales en distintos países para que sigas cada incidencia del duelo entre Real Madrid y Sevilla, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 17:00 horas
  • México y Centroamérica: 14:00 horas
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 16:00 horas
  • España: 22:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Sevilla!

El Real Madrid recibirá al Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 17 de LaLiga. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

Por Nicole Cueva

Real Madrid se enfrentará a Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid y Sevilla se miden hoy, sábado 20 de diciembre, por la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El conjunto ‘blanco’ necesita sumar una victoria para mantenerse en la lucha por la cima del campeonato. El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, el equipo dirigido por Xabi Alonso ha mostrado firmeza pese a las críticas por su rendimiento, aunque tendrá que corregir aspectos defensivos tras haber recibido goles en sus últimos cuatro encuentros. Los ‘merengues’ depositan su confianza en Kylian Mbappé, quien es el principal goleador del equipo con 21 tantos.

Mientras que, Sevilla arriba a este duelo tras una derrota frente a Alavés, donde cayó 1-0 como visitante. El elenco ‘andaluz’ ha mostrado un rendimiento irregular fuera de casa, ya que solo ha conseguido un triunfo en sus últimas cinco presentaciones en dicha condición.

