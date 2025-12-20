Real Madrid 0-0 Sevilla EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto

El Real Madrid recibirá al Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 17 de LaLiga. Sigue el minuto a minuto en la siguiente nota.

A continuación, te mostramos los horarios oficiales en distintos países para que sigas cada incidencia del duelo entre Real Madrid y Sevilla, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

El partido entre Real Madrid y Sevilla será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de DirecTV Sports . Además, los seguidores podrán seguir el encuentro de manera ONLINE mediante la plataforma de streaming DGO .

Los jugadores del Sevilla ya están en el campo de juego realizando la entrada en calor.

Ambos equipos ya están en el campo de juego para dar inicio al partido.

El defensor logra tocar el balón justo antes de que Isaac dispare a portería. El jugador del Madrid se recuperó tras su propio fallo.

El arquero del Sevilla detuvo con el cuerpo el disparo de Fran García, enviando el balón al córner.

Sevilla tuvo una gran oportunidad. Isaac intentó picarla ante la salida de Courtois, pero el balón pasó muy cerca del arco.

Real Madrid y Sevilla se miden hoy, sábado 20 de diciembre, por la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El conjunto ‘blanco’ necesita sumar una victoria para mantenerse en la lucha por la cima del campeonato. El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, el equipo dirigido por Xabi Alonso ha mostrado firmeza pese a las críticas por su rendimiento, aunque tendrá que corregir aspectos defensivos tras haber recibido goles en sus últimos cuatro encuentros. Los ‘merengues’ depositan su confianza en Kylian Mbappé, quien es el principal goleador del equipo con 21 tantos.

Mientras que, Sevilla arriba a este duelo tras una derrota frente a Alavés, donde cayó 1-0 como visitante. El elenco ‘andaluz’ ha mostrado un rendimiento irregular fuera de casa, ya que solo ha conseguido un triunfo en sus últimas cinco presentaciones en dicha condición.