Real Madrid 0-0 Sevilla EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto

Real Madrid y Sevilla se miden hoy, sábado 20 de diciembre, por la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El conjunto ‘blanco’ necesita sumar una victoria para mantenerse en la lucha por la cima del campeonato. El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.
Por su parte, el equipo dirigido por Xabi Alonso ha mostrado firmeza pese a las críticas por su rendimiento, aunque tendrá que corregir aspectos defensivos tras haber recibido goles en sus últimos cuatro encuentros. Los ‘merengues’ depositan su confianza en Kylian Mbappé, quien es el principal goleador del equipo con 21 tantos.
Mientras que, Sevilla arriba a este duelo tras una derrota frente a Alavés, donde cayó 1-0 como visitante. El elenco ‘andaluz’ ha mostrado un rendimiento irregular fuera de casa, ya que solo ha conseguido un triunfo en sus últimas cinco presentaciones en dicha condición.