Real Sociedad vs. Real Madrid: A qué hora y qué canal pasa el partido, fecha 4 de LaLiga 2025-26

Real Madrid visita el Estadio de Anoeta para enfrentar a la dura Real Sociedad en el partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga 2025-26. El conjunto blanco de Xabi Alonso quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que los Vascos quieren sumar su primer triunfo en el torneo.

Real Madrid se ha visto muy bien en estas primeras tres fechas de la liga española, lo que le permite estar como líder, en compañía del Athletic Club, ambos con nueve puntos (tres triunfos en tres partidos). Xabi Alonso quiere otro triunfo también para llegar con buen pie para el debut en la UEFA Champions League (próximo martes ante Olympique de Marsella).

Para el once titular, el entrenador merengue no podrá contar con cinco futbolistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger y Endrick, aunque los primeros dos podrían estar a disposición ante Marsella. La buena noticia para Alonso es que no sufrió bajas en la fecha FIFA.

Por su parte, Real Sociedad debe olvidar lo pasado en estas tres fechas y cambiar la cara. Aún sin algunos jugadores a disposición como Yangel Herrera o Carlos Soler, más la baja de Brais Méndez a último momento, Sergio Francisco espera sumar su primer éxito.

Horarios para Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 09:15 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 10:15 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11:15 AM .

. Estados Unidos (PT): 07:15 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 08:15 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 04:15 PM .

. Portugal y Reino Unido: 03:15 PM .

. Corea del Sur/Japón: 11:15 PM .

. China: 10:15 PM.

¿Dónde ver y en qué canal en vivo Real Sociedad vs. Real Madrid?

Real Sociedad vs. Real Madrid se juega este sábado 13 de septiembre en Anoeta por la fecha 4 de LaLiga 2025-26 con arbitraje de Jesús Gil Manzano y revisión de VAR a cargo de Jorge Figueroa Vázquez.

El partido se puede ver en vivo para toda Sudamérica por el canal ESPN (ESPN Colombia para ciertos países como Perú) y por la plataforma Disney+ en su pack Premium. Para México y Centroamérica, se puede ver por Sky Sports y Sky+. Y para los Estados Unidos, estará a disposición por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Por último, en España se puede disfrutar en vivo y en directo por las siguientes pantallas: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD y Amazon Prime Video.

Las alineaciones probables para Real Sociedad vs. Real Madrid

REAL SOCIEDAD: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Múñoz; Jon Gorrotxategi, Luka Sucic, Pablo Marín; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzábal y Ander Barrenetxea. DT: Sergio Francisco.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.