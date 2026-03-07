🔴 Transmisión EN VIVO del Barcelona 0-0 Athletic Club y gratis vía DSports | Ferran Torres tuvo la más clara del primer tiempo

Si bien Barcelona estuvo buscando más el gol, Athletic Club también tuvo opciones. Por ahora siguen empatado y parece que así va a terminar el primer tiempo.

En instantes empezamos con el minuto a minuto del clásico entre Barcelona vs. Athletic Club en San Mamés y por la fecha 27 de LaLiga.

Te presentamos la probabilidad de victoria que tienen los equipos del Barcelona y del Athletic Club.

Este será el once titular del Barcelona ante Athletic Club por la fecha 27 de LaLiga: García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Martín; Bernal, Olmo, Casadó; Yamal, Torres y Rashford.

Nos conectamos para ver el partido entre Barcelona vs. Athletic Club en San Mamés y por la fecha 27 de LaLiga.

Culminó la entrada en calor y ahora se disponen a empezar con la ceremonia del inicio del partido entre Barcelona vs. Athletic Club.

Ferran Torres tuvo la primera gran opción para el Barcelona tras un pase genial de Yamal. Se acerca el primero del partido.

Barcelona rota y rota el balón de lado a lado, buscando ingresar al área, pero Athletic Club tiene una defensa muy dura.

Es claro que Barcelona tiene el control del balón y las estadísticas así lo confirman, pero lo que sucede es que no logra marcar el gol.

El local no quiere salir a pelear de tú a tú y busca la presión en la salida del Barcelona para recuperar el balón. Por ahora, ninguno saca ventaja y todo está atascado en el mediocampo.

Se agregaron tres minutos más, Bernal casi captura el balón para rematar, pero la pelota le quedó larga y por poco es gol del Barcelona.

Con el rostro del desaparecido Yamal, que no hizo mucho en el primer tiempo, anunciamos el término de la mitad inicial. Barcelona 0-0 Athletic Club y este resultado es celebrado por Real Madrid que está a dos puntos de los culés en la cima.

