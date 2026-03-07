🔴 Transmisión EN VIVO del Barcelona 0-0 Athletic Club y gratis vía DSports | Ferran Torres tuvo la más clara del primer tiempo

Sigue la transmisión en vivo y en directo del Barcelona vs. Athletic Club desde San Mamés y por la fecha 27 de LaLiga. También disfruta del partido vía Fútbol Libre, por Pelota Libre y por YouTube desde tu celular en HD y los detalles completos.
¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2025/2026?
- 14:00 | México (CDMX)
- 15:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 16:00 | Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2025/2026?
- DSports
- ESPN
