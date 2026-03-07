Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

🔴 Transmisión EN VIVO del Barcelona 0-0 Athletic Club y gratis vía DSports | Ferran Torres tuvo la más clara del primer tiempo

▶️ MIRA AHORA el partido Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO, GRATIS y ONLINE vía Sports desde San Mamés por LaLiga.

¡ESTADÍSTICAS DEL PRIMER TIEMPO!

Así quedaron los números del primer tiempo entre Barcelona vs. Athletic Club.

Publicidad

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

Con el rostro del desaparecido Yamal, que no hizo mucho en el primer tiempo, anunciamos el término de la mitad inicial. Barcelona 0-0 Athletic Club y este resultado es celebrado por Real Madrid que está a dos puntos de los culés en la cima.

46' ¡CASI GOOOOOOOOL DE FERRAN!

Se agregaron tres minutos más, Bernal casi captura el balón para rematar, pero la pelota le quedó larga y por poco es gol del Barcelona.

28' ¡ATHLETIC SALE UN POCO MÁS!

El local no quiere salir a pelear de tú a tú y busca la presión en la salida del Barcelona para recuperar el balón. Por ahora, ninguno saca ventaja y todo está atascado en el mediocampo.

19' ¡LAS ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO!

Es claro que Barcelona tiene el control del balón y las estadísticas así lo confirman, pero lo que sucede es que no logra marcar el gol.

Publicidad

13' ¡BARCELONA GANA TERRENO!

Barcelona rota y rota el balón de lado a lado, buscando ingresar al área, pero Athletic Club tiene una defensa muy dura.

8' ¡UNAI GÓMEZ TENDRÁ QUE SALIR!

Todo hace indicar que Unai Gómez no puede seguir en el partido y tendrá que ser sustituido.

6' ¡CASI GOL DEL BARCELONA!

Ferran Torres tuvo la primera gran opción para el Barcelona tras un pase genial de Yamal. Se acerca el primero del partido.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Barcelona vs. Athletic Club en San Mamés por la fecha 27 de LaLiga.

¡TERMINÓ LA ENTRADA EN CALOR EL BARCELONA!

Listo, el Barcelona y con la entrada en calor realizada.

Publicidad

¡TERMINÓ EL CALENTAMIENTO!

Culminó la entrada en calor y ahora se disponen a empezar con la ceremonia del inicio del partido entre Barcelona vs. Athletic Club.

¡YA TENEMOS SEÑAL INTERNACIONAL!

Nos conectamos para ver el partido entre Barcelona vs. Athletic Club en San Mamés y por la fecha 27 de LaLiga.

¡EL LOOK DE RAPHINHA!

Raphinha ingresó como cual rapero de hip-hop, pura aura.

Tweet placeholder

¡ASÍ ENTRÓ FERMÍN!

Así ingresó Fermín al verde césped de San Mamés.

Tweet placeholder

¡EL VESTUARIO DEL LEÓN!

Así luce el camerino del Athletic Club, a un par de minutos para jugar ante Barcelona.

Tweet placeholder
Publicidad

¡ASÍ LLEGÓ EL LOCAL!

Así arribó el plantel del Athletic Club, que está listo para ir por el triunfo.

Tweet placeholder

¡LOS TITULARES DEL BILBAO!

Acá también está la alineación titular del Bilbao vs. Barcelona: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar, Williams, Selton, Berenguer, Unai.

Imagen

¡LA ALINEACIÓN TITULAR DEL BARCELONA!

Este será el once titular del Barcelona ante Athletic Club por la fecha 27 de LaLiga: García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Martín; Bernal, Olmo, Casadó; Yamal, Torres y Rashford.

Imagen

¡LOS ÚLTIMOS 5 DUELOS!

Conoce cómo les fue a Barcelona y Athletic Club en sus últimos cinco enfrentamientos.

¡LA PROBABILIDAD DE VICTORIA!

Te presentamos la probabilidad de victoria que tienen los equipos del Barcelona y del Athletic Club.

Publicidad

¡MUY BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con el minuto a minuto del clásico entre Barcelona vs. Athletic Club en San Mamés y por la fecha 27 de LaLiga.

43' ¡SOLO FALTA EL GOL!

Si bien Barcelona estuvo buscando más el gol, Athletic Club también tuvo opciones. Por ahora siguen empatado y parece que así va a terminar el primer tiempo.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Barcelona vs. Athletic Club por la fecha 27 de LaLiga.
© Gemini IA.Barcelona vs. Athletic Club por la fecha 27 de LaLiga.

Sigue la transmisión en vivo y en directo del Barcelona vs. Athletic Club desde San Mamés y por la fecha 27 de LaLiga. También disfruta del partido vía Fútbol Libre, por Pelota Libre y por YouTube desde tu celular en HD y los detalles completos.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2025/2026?

  • 14:00 | México (CDMX)
  • 15:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:00 | Bolivia y Venezuela
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2025/2026?

  • DSports
  • ESPN
La bomba que alista Atlético Grau tras salida de Ángel Comizzo: tendrá exDT de la Selección Peruana

ver también

La bomba que alista Atlético Grau tras salida de Ángel Comizzo: tendrá exDT de la Selección Peruana

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Con Tapia, Celta ganó y abandonó la zona de descenso
Futbol Internacional

Con Tapia, Celta ganó y abandonó la zona de descenso

Barcelona venció por goleada a Villarreal por La Liga
Futbol Internacional

Barcelona venció por goleada a Villarreal por La Liga

Barcelona humilló por 5-0 al Athletic Bilbao por Supercopa de España: doblete de Raphinha
Futbol Internacional

Barcelona humilló por 5-0 al Athletic Bilbao por Supercopa de España: doblete de Raphinha

Pronósticos Los Chankas vs Universitario: partidazo entre invictos en el Apertura 2026
Pronósticos

Pronósticos Los Chankas vs Universitario: partidazo entre invictos en el Apertura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo