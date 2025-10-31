Es tendencia:
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Valencia por la fecha 11 de La Liga 2025-26?

'Merengues' y 'Blanquinegros' se enfrentarán en el Estadio Santiago Bernabéu y a continuación conoce los detalles del duelo.

Por Renato Pérez

Real Madrid vs. Valencia por La Liga.
© Composición BOLAVIP.Real Madrid vs. Valencia por La Liga.

Real Madrid y Valencia se enfrentan el próximo sábado 1 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 11 de La Liga 2025-26. En uno de los partidos más esperados de la jornada, son los merengues quienes tienen la necesidad de conseguir una nueva victoria para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones; mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa frente a uno de los máximos candidatos al título.

En cuanto a cómo llegan los equipos a este encuentro, Real Madrid viene de vencer 2-1 a FC Barcelona en el clásico del fútbol español, derrotar 0-1 a Getafe, vencer 3-1 a Villarreal, caer 5-2 frente a Atlético de Madrid y golear 1-4 a Levante en condición de visita. Es así que los dirigidos por Xabi Alonso no pretenden conocer otra palabra que no sea victoria cuando en las próximas horas reciban en casa a Valencia.

Hablando justamente de los Valencianistas, llegan al duelo frente a los merengues luego de perder 0-2 ante Villarreal jugando de local, igualar 0-0 frente a Alavés, caer 0-2 contra Girona, perder 1-2 ante Real Oviedo y empatar 2-2 frente a Espanyol. De esta manera, queda clarísimo que los dirigidos por Carlos Corberán requieren un triunfo de manera imperativa si es que no quieren mantenerse en los últimos lugares de la tabla general.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia por la fecha 11 de La Liga 2025-26?

  • 21:00 | España
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Real Madrid vs. Valencia por la fecha 11 de La Liga 2025-26?

  • España | M+ LaLiga y LaLiga TV Bar
  • Sudamérica | DSports y DGO
  • México | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes y ESPN+ Plus
Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Valencia por la fecha 11 de La Liga 2025-26

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellinghami, Arda Güler; Vinicius Jr., Brahim Diaz y Kylian Mbappe. DT: Xabi Alonso.

Valencia | Julen Agirrezabala; Thierry Correira, César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Jesís Vázquez, Javi Guerra; Baptiste Santamaría, Diego López, Arnaut Danjuma; Luis Rioja y Hugo Duro. DT: Carlos Corberán.

renato pérez
Renato Pérez
