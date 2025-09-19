¿A qué hora y qué canal transmite Real Madrid vs. Espanyol por la fecha 5 de LaLiga 2025-26?

Real Madrid vs. Espanyol juegan este sábado 20 de septiembre por la fecha 5 de LaLiga. Siendo un partido vital para que el cuadro local pueda seguir sumando puntos, la visita llega con la convicción de dar el golpe en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid no quiere perder el paso de campeón que tiene pues lleva cuatro partidos jugados y cuatro victorias, pero el partido se presenta complicado pues se presume que el técnico Xavi Alonso dará descanso a los jugadores que tuvieron acción entre semana en la Champions League.

Por el lado del Espanyol, el equipo ha tenido un arranque inmejorable y suma tres victorias y un empate, lo que le dan diez puntos y el tercer lugar de la tabla de posiciones. Por ello, el plantel no quiere perder el paso y está decidido a ganar de visita en el estadio Santiago Bernabéu.

De hecho la visita llega descansada al Santiago Bernabéu y podría ser el punto de inflexión para que Espanyol se lleve la victoria. Aunque no hay que descartar el poderío del Real Madrid y las tácticas que pueda emplear su entrenador Xabi Alonso.

Los convocados del Real Madrid vs. Espanyol. (Foto: Real Madrid)

Real Madrid vs. Espanyol: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militâo, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius Jr. DT: Xabi Alonso.

Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali; Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González, Edu Expósito, Pol Lozano; Tyrhys Dolan, Javi Puado y Roberto Fernández. DT: Manolo González.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Espanyol?

El partido entre Real Madrid vs. Espanyol se podrá ver desde las 9:15 AM de este sábado 20 de septiembre. El cotejo es válido por la fecha 5 de LaLiga y se jugará en el estadio Santiago Bernabéu.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Espanyol en vivo por internet?

El partido entre Real Madrid vs. Espanyol se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de DirecTV Sports y desde tu celular por internet en la aplicación oficial de DGO.

