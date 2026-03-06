VIDEO: Luis Díaz sorprende con golazo de volea en Bayern Múnich vs Monchengladbach

Bayern Múnich se enfrentó a Borussia Mönchengladbach en un partido correspondiente a la Bundesliga en las instalaciones de Allianz Arena y abrió el marcador gracias a un impresionante gol de Luis Díaz.

Así fue el gol de Luis Díaz para Bayern Múnich

A los 32 minutos, el delantero colombiano se posicionó dentro del área y conectó de volea un pase elevado de gran calidad. Sin la presencia de Kane, ‘Lucho’ aprovechó el espacio en el corazón del área y abrió el marcador con un potente disparo que el arquero rival no pudo detener.

Cabe resaltar que, con esta anotación, el futbolista de 29 años alcanzó los 14 goles en el certamen inglés y se ubica en el segundo lugar de la tabla de máximos goleadores.

No hay dudas de que, Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Alemania. El extremo viene registrando cifras que incluso superan las que logró en Liverpool entre 2022 y 2025, y lo más llamativo es que lo ha conseguido en poco tiempo, ya que se incorporó a los ‘rojos’ en julio.

Luis Díaz asistió, bailó y celebró el golazo de Laimer

Bayern Múnich amplió su ventaja en el marcador ante Borussia Mönchengladbach sobre el final del primer tiempo y puso el 2-0 con un gol de Konrad Laimer tras asistencia de Luis Díaz.

El atacante firmó un primer tiempo brillante: primero marcó el 1-0 a los 32’ y luego dio la asistencia para que Laimer anotara el segundo tanto para su equipo.

Tras una recuperación en la mitad del campo, Nicolas Jackson abrió el balón hacia Díaz, quien avanzó en dirección al área. Ya en zona de definición, el colombiano cambió el juego hacia el otro lado, donde apareció Laimer a toda velocidad para acomodarse y definir cruzado.

