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Liga de Naciones

Alineaciones de Estonia y Luxemburgo por la Liga de Naciones: formaciones probables

Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Estonia vs. Luxembourg, Liga de Naciones
Estonia vs. Luxembourg, Liga de Naciones

Se viene Estonia vs. Luxemburgo este sábado 3 de octubre desde las 11:00 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Estonia y Luxemburgo

Estonia viene de empatar 0-0 con Bulgaria y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Luxemburgo viene de caer 0-3 ante Islandia y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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Las alineaciones de Estonia y Luxemburgo

Estonia (5-3-2): Karl Hein, Michael Schjonning-Larsen, Karol Mets, Erko Tougjas, Maksim Paskotši, Robi Saarma, Mattias Käit, Markus Poom, Markus Soomets, Patrik Kristal, Karel Mustmaa. DT: Jürgen Henn.

Luxemburgo (4-1-4-1): Anthony Moris, Florian Bohnert, Dirk Carlson, Enes Mahmutović, Marvin Martins, Hamza Kadamani, Leandro Barreiro, Tomas Cruz, Vincent Thill, Mathias Olesen, Aiman Dardari. DT: Jeff Strasser.

Suplentes de Estonia: Maerten Kuusk, Rasmus Peetson, Kevor Palumets, Mihkel Ainsalu, Matvei Igonen, Joseph Saliste, Joonas Tamm, Martin Miller, Mattias Maennilaan, Karl Andre Vallner, Frank Liivak.

Suplentes de Luxemburgo: Eldin Džogović, Vahid Selimović, Enzo dos Santos, Jayson Videira, Timothé Rupil, Tiago Pereira, Eric Veiga, Omar Natami, Miguel Goncalves, Sébastien Thill, Tim Kips.

La previa de Estonia y Luxemburgo: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 3 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Perú)
  • Historial: 3 cruces — Estonia ganó 2, Luxemburgo ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 12/10/2005: Luxemburgo 0-2 Estonia
  • Próximo partido de Estonia: vs. Islandia, martes 6 de octubre
  • Próximo partido de Luxemburgo: vs. Bulgaria, martes 6 de octubre
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