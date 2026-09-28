Luxemburgo vs. Islandia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Islandia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxemburgo llega con el envión de un triunfo en el debut y el martes 29 de septiembre recibe a Islandia con la chance de meterse solo en la punta de su grupo.

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Es la segunda fecha de la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere perder pisada tan pronto en la fase de grupos.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo arrancó con el pie derecho: se impuso 2-1 como visitante ante Bulgaria y suma tres puntos que lo dejan con margen para jugar el martes sin la presión de tener que remontar nada. Un partido en casa es la oportunidad de confirmar que aquel resultado no fue un golpe de suerte.

Islandia, en cambio, empató 1-1 de local frente a Estonia y todavía busca su primer triunfo en el certamen. El viaje a Luxemburgo aparece como la chance de despegar antes de que la diferencia de puntos empiece a pesar en el grupo.

El historial entre Luxemburgo y Islandia

El historial entre ambos es parejo pero con ventaja para Islandia, que ganó 3 de los 7 antecedentes, contra 1 de Luxemburgo y 3 empates. La diferencia de gol también favorece a los islandeses, 9 contra 8. El antecedente más reciente, en 2023, terminó empatado 1-1, después de que unas semanas antes Luxemburgo goleara 3-1 en aquel cruce.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/10/2023 Islandia vs. Luxemburgo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/2023 Luxemburgo vs. Islandia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/11/2009 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 Friendlies 09/03/1999 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies 07/09/1993 Islandia vs. Luxemburgo 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 20/05/1993 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/1990 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis