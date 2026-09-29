Alineaciones de Luxemburgo e Islandia por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene Luxemburgo vs. Islandia este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Luxemburgo e Islandia
Luxemburgo viene de ganarle 2-1 a Bulgaria.
Islandia viene de empatar 1-1 con Estonia.
Las alineaciones de Luxemburgo e Islandia
Luxemburgo (4-2-3-1): Anthony Moris, Florian Bohnert, Dirk Carlson, Enes Mahmutović, Laurent Jans, Leandro Barreiro, Tomas Cruz, Mathias Olesen, Hamza Kadamani, Aiman Dardari, Vincent Thill. DT: Jeff Strasser.
Islandia (4-3-3): Hakon Valdimarsson, Daniel Leo Gretarsson, Stefan Teitur Thordarson, Victor Palsson, Logi Tómasson, Isak Bergmann Johanneson, Hákon Arnar Haraldsson, Gylfi Sigurdsson, Andri Gudjohnsen, Orri Oskarsson, Mikael Ellertsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Suplentes de Luxemburgo: Timothé Rupil, Eldin Džogović, Vahid Selimović, Miguel Goncalves, Jayson Videira, Tiago Pereira, Eric Veiga, Omar Natami, Olivier Thill, Sébastien Thill, Marvin Martins, Lucas Fox, Enzo dos Santos, Tim Kips.
Suplentes de Islandia: Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Snaer Thorvaldsson, Runar Runarsson, Andri Fannar Baldursson, Anton Ari Einarsson, Brynjólfur Andersen Willumsson, Kristall Máni Ingason, Aron Gunnarsson, Mikael Anderson, Arnor Sigurdsson, Hoerdur Magnusson, Thorir Johann Helgason.
La previa de Luxemburgo e Islandia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Historial: 7 cruces — Luxemburgo ganó 1, Islandia ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 13/10/2023: Islandia 1-1 Luxemburgo
- Próximo partido de Luxemburgo: vs. Estonia, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Islandia: vs. Bulgaria, sábado 3 de octubre