Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Luxemburgo por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria y Luxemburgo se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria se mide con Luxemburgo este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con la historia como principal aliada antes de que ruede la pelota.

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No hay demasiado misterio en el favoritismo, pero el torneo siempre deja margen para sorpresas y ambos equipos necesitan sumar para acomodarse en la tabla.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega con la etiqueta de favorita y la responsabilidad de confirmarla en la cancha. El equipo sabe que un resultado positivo le permite acercarse a sus objetivos en esta edición de la Liga de Naciones, algo que pesa más que cualquier otro condicionante en la previa.

Luxemburgo, en cambio, afronta el compromiso con la idea de competir de igual a igual pese al historial adverso. Cada punto que consiga en este certamen tiene un valor extra para un equipo que no suele tener demasiadas chances de figurar entre los protagonistas.

El historial entre Bulgaria y Luxemburgo

El historial entre ambos es completamente favorable a Bulgaria: de 17 enfrentamientos ganó 14, empató 3 y nunca perdió ante Luxemburgo. La diferencia de gol también habla claro, 40 a 9 a favor del elenco búlgaro.

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En los cruces más recientes la tendencia se mantuvo firme, con triunfos ajustados y empates sin goles que confirman la superioridad histórica de Bulgaria, aunque Luxemburgo logró meterse en el partido más de una vez.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/1997 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis