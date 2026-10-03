Alineaciones de Kosovo y Austria por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Kosovo vs. Austria este domingo 4 de octubre desde las 11:00 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Kosovo y Austria

Kosovo viene de empatar 0-0 con Israel y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Austria viene de empatar 2-2 con Irlanda y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Kosovo y Austria

Kosovo (3-4-2-1): Amir Saipi, Lumbardh Dellova, Ilir Krasniqi, Mërgim Vojvoda, Fisnik Asllani, Muharrem Jashari, Milot Avdyli, Dion Kacuri, Valmir Matoshi, Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani. DT: Franco Foda.

Austria (4-2-3-1): Florian Wiegele, Phillipp Mwene, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Carney Chukwuemeka, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Saša Kalajdžić, Romano Schmid, Patrick Wimmer. DT: Ralf Rangnick.

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Suplentes de Kosovo: Arijanet Murić, Ron Raçi, Erblin Osmani, Milot Rashica, Edon Zhegrova, Visar Bekaj, Dion Gallapeni, Meriton Korenica, Veldin Hodža, Lindon Emërllahu, Leon Avdullahu.

Suplentes de Austria: Alexander Schlager, David Affengruber, Felix Bacher, Christoph Lang, Junior Adamu, Michael Gregoritsch, Matteo Bignetti, Maximilian Wöber, Marco Grüll, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marco Friedl.

La previa de Kosovo y Austria: todo lo que hay que saber

Día: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 11:00 (hora de Perú)

11:00 (hora de Perú) Historial: 1 cruces — Kosovo ganó 0, Austria ganó 1 y empataron 0

1 cruces — Kosovo ganó 0, Austria ganó 1 y empataron 0 Último antecedente: 27/09/2026: Austria 3-1 Kosovo