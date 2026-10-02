Dónde ver EN VIVO amistoso Colombia vs. Paraguay HOY: hora, canales de TV y streaming online

Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes en un amistoso en Nueva Jersey. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Las selecciones de Colombia y Paraguay se enfrentan HOY viernes 2 de octubre en un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre. El duelo se juega en el Sports Illustrated Stadium desde las 20:00 horas local (19:00 horas de Colombia y Perú, y 21:00 horas de Paraguay).

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La Selección Colombia viene de igualar en su primera presentación en esta ventana internacional. Fue 1-1 ante México en un amistoso disputado en Baltimore, Maryland. Néstor Lorenzo, por su parte, sigue probando nuevos jugadores para el futuro del seleccionado.

La Selección de Paraguay, por su parte, ya aseguró la continuidad de Gustavo Alfaro hasta la próxima Copa del Mundo 2030. En su primer amistoso, disputado en Washington DC, por su parte, le ganó 2-0 a Bolivia con doblete de Miguel Almirón.

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¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Paraguay?

El partido amistoso entre Colombia vs. Paraguay, que se disputa en el Sports Illustrated Stadium, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Colombia: Caracol TV , Caracol Play , RCN TV y Deportes RCN En Vivo

, , y Paraguay: GEN , Trece

, Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play

y Chile: Mega

Ecuador: Canal del Fútbol

Estados Unidos: Fanatiz y Triller TV+

y España: Movistar Liga de Campeones 2 , Vamos , Movistar+ y Triller TV+

, , y Resto del mundo: Triller TV+

¿A qué hora se juega Colombia vs. Paraguay?

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este viernes 2 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 20:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:00 | España (sábado 3 de octubre)

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