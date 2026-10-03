Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Malta y Andorra se cruzan el domingo 4 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Naciones, con los malteses como claros candidatos a quedarse con los tres puntos.
Ninguno de los dos llegó con un arranque perfecto, pero Malta tiene en sus manos la chance de sacar ventaja en la tabla de su grupo si saca otro resultado positivo ante un rival que todavía no conoce la victoria en el torneo.
Horario del partido
- Perú: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Malta llega de igualar 1-1 de local ante Gibraltar, un resultado que le cortó el envión después de haber ganado 2-1 como visitante frente a este mismo Andorra en la fecha anterior. Con cuatro puntos en dos partidos, el equipo sabe que un triunfo lo deja mucho mejor posicionado para lo que viene en el certamen.
Andorra, en cambio, no logra despegar: viene de un 0-0 sin goles como visitante ante Gibraltar y antes había caído 1-2 justamente frente a Malta. Con apenas un punto en dos presentaciones, el equipo necesita revertir la imagen y empezar a sumar de visitante si quiere meterse en la pelea del grupo.
El historial entre Malta y Andorra
El historial entre ambos es ampliamente favorable a Malta: de los siete enfrentamientos, los malteses ganaron tres y nunca perdieron, mientras que los otros cuatro terminaron en empate. En goles también manda Malta, con 8 convertidos contra 4 en contra. El antecedente más reciente es de hace apenas unos días, cuando en campo andorrano Malta se impuso 2-1 por esta misma Liga de Naciones.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Andorra vs. Malta
|1-2
|UEFA Nations League
|19/11/2024
|Malta vs. Andorra
|0-0
|UEFA Nations League
|10/09/2024
|Andorra vs. Malta
|0-1
|UEFA Nations League
|14/11/2020
|Malta vs. Andorra
|3-1
|UEFA Nations League
|10/10/2020
|Andorra vs. Malta
|0-0
|UEFA Nations League
|26/03/2002
|Malta vs. Andorra
|1-1
|Friendlies
|07/02/2000
|Malta vs. Andorra
|1-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Malta suma 4 puntos en el torneo.
- Andorra suma 1 punto en el torneo.