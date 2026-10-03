Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta y Andorra se cruzan el domingo 4 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Naciones, con los malteses como claros candidatos a quedarse con los tres puntos.

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Ninguno de los dos llegó con un arranque perfecto, pero Malta tiene en sus manos la chance de sacar ventaja en la tabla de su grupo si saca otro resultado positivo ante un rival que todavía no conoce la victoria en el torneo.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Malta llega de igualar 1-1 de local ante Gibraltar, un resultado que le cortó el envión después de haber ganado 2-1 como visitante frente a este mismo Andorra en la fecha anterior. Con cuatro puntos en dos partidos, el equipo sabe que un triunfo lo deja mucho mejor posicionado para lo que viene en el certamen.

Andorra, en cambio, no logra despegar: viene de un 0-0 sin goles como visitante ante Gibraltar y antes había caído 1-2 justamente frente a Malta. Con apenas un punto en dos presentaciones, el equipo necesita revertir la imagen y empezar a sumar de visitante si quiere meterse en la pelea del grupo.

El historial entre Malta y Andorra

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Malta: de los siete enfrentamientos, los malteses ganaron tres y nunca perdieron, mientras que los otros cuatro terminaron en empate. En goles también manda Malta, con 8 convertidos contra 4 en contra. El antecedente más reciente es de hace apenas unos días, cuando en campo andorrano Malta se impuso 2-1 por esta misma Liga de Naciones.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Andorra vs. Malta 1-2 UEFA Nations League 19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League 14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League 10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League 26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies 07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis