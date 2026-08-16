Cristiano Ronaldo confirmó cuándo y dónde se retirará del fútbol profesional: sus planes revelados

En una entrevista personal, el astro portugués notificó situaciones sobre su futuro. Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro profesional.

Cristiano Ronaldo acaba de romper el silencio sobre el paso más trascendental de su carrera deportiva. Con contrato vigente en el Al-Nassr hasta 2027, el astro portugués insinuó que el final de su etapa como futbolista profesional está más cerca de lo esperado.

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En una entrevista exclusiva concedida a Vogue Magazine, el atacante de 41 años abordó sin rodeos el vacío que dejará su partida del deporte rey. Con una trayectoria brillante, el delantero busca cerrar su ciclo en el balompié árabe asegurando un legado imborrable.

Cristiano Ronaldo avisa lo que será su futuro. (Foto: X).

Un plan milimétricamente trazado para el adiós

A diferencia de otros atletas que improvisan su marcha, la estrella lusa dejó claro que tiene cada detalle de su futuro bajo control. Su objetivo prioritario es evitar el impacto emocional que suele generar la transición tras abandonar la alta competencia.

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“Quiero dejar un legado espectacular. Ahora tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una”, afirmó el histórico goleador.

El portugués es consciente de la dificultad que implica colgar las botas tras un cuarto de siglo en la cima. Por ello, la diversificación de sus proyectos personales se ha convertido en su principal estrategia de preparación mental.

Viajes, pádel y el disfrute tras 25 años de sacrificio

El retiro de las canchas no significará la inactividad para el delantero. Sus planes contemplan intensificar sus viajes por el mundo y volcarse activamente en nuevas pasiones deportivas como el pádel.

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Diversificación de intereses: “El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una”, explicó el atacante sobre su estrategia para afrontar el retiro. Proyectos de ocio: Ronaldo confirmó que dedicará gran parte de su tiempo libre a ver y jugar al pádel, disciplina por la que siente un profundo interés. Recompensa al esfuerzo: La etapa posterior al fútbol estará enfocada en cosechar lo sembrado durante más de dos décadas de exigencia máxima.

Cristiano Ronaldo y su vida como jugador retirado

“Será divertido: viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado. Estos 25 años han sido muy sacrificados”, concluyó el referente mundial.

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