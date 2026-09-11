Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al Khaleej vs Al Nassr: hora, canales de TV y streaming online

Revisa todos los detalles sobre el partido del equipo de Cristiano Ronaldo. Al Nassr visita a Al Khaleej. Conoce horarios, dónde mirar el partido y más.

Al Khaleej y Al Nassr juegan este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, de Dammam, Arabia Saudita, por el partido correspondiente a la jornada 7 de la Saudi Pro League 2026/2027. El partido está programado para las 13:00 horas (de Perú). El equipo de Cristiano Ronaldo quiere volver al primer lugar de la tabla de posiciones.

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El equipo de la ciudad de Riad, dirigido por Ange Postecoglou, viene de ganarle a Abha por 2-1 con un gol de Cristiano Ronaldo y otro de Abdullah Al Hamdan. Así, se recuperó de la derrota 2-1 ante Al Ittihad, que le quitó el invicto en esta Saudi Pro League. Antes de este duelo, se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, pero si gana supera a la primera ubicación.

El equipo local llega a esta fecha en el puesto 13 del torneo, luego de seis partidos sin victorias. Además, viene de empatar 0-0 ante Al Riyadh, resultado con el que se mantiene en la parte baja de la tabla.

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El último antecedente entre ambos equipos fue el 14 de marzo de 2026 donde Al Nassr goleó 5-0 a Al Khaleej con doblete de João Félix y los goles de Abdullah Al Hamdan, Ayman Yahya y Ángelo Gabriel. Ese día, CR7 no jugó por lesión.

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¿Dónde ver EN VIVO Al Khaleej vs Al Nassr?

El partido entre Al Khaleej y Al Nassr, que se disputa en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam, cuenta con las siguientes opciones de transmisión en TV y streaming online:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Somos FOX (YouTube)

Brasil: Band , BandSports y Canal GOAT

, y Centroamérica: FOX+

México: FOX One y FOX+

y Estados Unidos: Fox Soccer Plus , FOX One y fuboTV

, y España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Vamos 2

¿A qué hora se juega Al Khaleej vs Al Nassr?

Al Khaleej vs Al Nassr, partido de la Saudi Pro League que se juega este sábado 12 de septiembre, tiene los siguientes horarios confirmados para cada país:

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11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

14:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20:00 | España

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