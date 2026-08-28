Gol 978 y récord para Cristiano Ronaldo en la victoria 2-1 de Al Nassr ante Al Taawoun: le faltan 22 para los 1000

CR7 fue clave para que Al Nassr gane como local y siga con puntaje ideal en la Saudi Pro League. El portugués marcó el 2-1 y se acerca a los 1000 goles.

Tras un último partido difícil y con un claro ataque de furia, Cristiano Ronaldo dejó a un lado la polémica y mostró una buena versión. Anotó el gol del triunfo para que Al Nassr le gane 2-1 a Al Taawoun por la cuarta fecha de la Saudi Pro League 2026/2027. Con ese tanto, se convirtió en el máximo goleador histórico del club en esta era.

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CR7 volvió a ser titular, luego del partido ante Al Ettifaq, donde jugó solo 45 minutos y se lo vio muy nervioso y enojado con compañeros. Al final, Al Nassr lo dio vuelta con diez futbolistas para ganar 3-2 y seguir siendo líder en el certamen local.

Full time! 🙌💛



Samú Costa ⚽️

Cristiano Ronaldo ⚽️ pic.twitter.com/7tzi7FwSji — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 28, 2026

Ahora, en este nuevo partido, CR7 volvió a jugar desde el arranque y fue determinante. A diferencia de lo que había sido el partido anterior, en esta ocasión, pudo controlar los nervios, sobre todo luego de que su equipo empezó perdiendo.

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Al Taawoun estuvo al frente durante buena parte del primer tiempo. A los 11 minutos, se adelantó en el marcador con un gol de Bassam Al Hurayji. Pero, antes del final de la primera mitad, apareció Samu Costa para el empate 1-1 con el que se fueron al entretiempo.

Así fue el gol del récord para Cristiano Ronaldo en el triunfo 2-1 de Al Nassr

Cristiano Ronaldo apareció en el segundo tiempo en el momento exacto. Al minuto 5 del complemento, el portugués aprovechó un remate de Mohamed Simakan para empujar el balón con el taco para el gol del 2-1.

Una buena jugada personal de Joao Félix permitió el centro, que terminó por capturar Simakan para el remate al arco. Cristiano estaba en el medio justo para desviar el balón, que vino a su posición. Así, anotó el tanto del triunfo del equipo de Ange Postecoglou.

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تسديدة قوية من سيماكان 🚀

ثم رونالدو يضعها في الشباك ⚽️



قصة ثاني أهداف النصر 🟡🔥#النصر_التعاون | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/3GFn5T8AS7 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2026

Este gol también convierte a Cristiano Ronaldo en el máximo goleador histórico de Al Nassr en la era de la Saudi Pro League. Lleva anotados 104 y superó la marca de los 103 que ostentaba el anterior líder Mohammad Al Sahlawi.

A CR7 le faltan muchos goles para llegar al máximo anotador histórico del club, Majed Abdullah, quien anotó 259 goles.

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¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Sin dudas, esta debería ser la temporada de los 1000 goles para Cristiano Ronaldo en su carrera. Con esta anotación ante Al Taawoun, llegó a los 978 tantos totales, por lo que le faltan 22 para lograr los 1000, ese objetivo tan buscado, antes del final de su etapa como profesional.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo anotó el 2-1 definitivo de Al Nassr ante Al Taawoun.

anotó el 2-1 definitivo de Al Nassr ante Al Taawoun. 104 goles lo erigen como máximo goleador histórico del club en esta era.

lo erigen como máximo goleador histórico del club en esta era. 978 tantos totales alcanzó en su carrera, quedando a 22 de los 1000.