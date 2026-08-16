Quién es Carlos Espí: el goleador inesperado del Real Madrid en la pretemporada 2026-27

Carlos Espí sorprende a los hinchas del Real Madrid. Por ser enorme goleador en esta pretemporada 2026-27. Te contaremos cómo es su historia.

Nadie imaginaba que el fichaje más silencioso del verano terminaría robándose todos los focos de la gira madridista. Carlos Espí, un imponente ariete valenciano de 21 años y 1,94 metros de altura, irrumpió con fuerza para convertirse en la gran revelación ofensiva en el esquema de juego de José Mourinho.

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Su llegada a la capital se cerró a finales de julio procedente del Levante U.D. por 25 millones de euros, firmando un contrato hasta 2031. El artillero venía de romper redes en LaLiga con 11 tantos, confirmando que su contratación era una apuesta de presente y futuro para la entidad merengue.

Carlos Espí recién llegó al Real Madrid y metió goles. (Foto: X).

Impacto inmediato en la gira de pretemporada

El inicio de Espí no ha podido ser más demoledor saliendo desde el banquillo con Real Madrid. En solo cuatro apariciones veraniegas como revulsivo, el valenciano acumula tres acciones de gol que reflejan su instinto voraz dentro del área rival:

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Estreno ante el Ferencváros (1-2): Definió de primera tras un gran pase filtrado de Fede Valverde al minuto 49 para abrir su cuenta personal.

Definió de primera tras un gran pase filtrado de Fede Valverde al minuto 49 para abrir su cuenta personal. Sentencia frente al Schalke 04 (0-3): Ingresó en el segundo tiempo y cerró la goleada en Alemania demostrando oportunismo de rematador.

Ingresó en el segundo tiempo y cerró la goleada en Alemania demostrando oportunismo de rematador. Gol anulado ante el Deportivo La Coruña (0-1): Conectó un certero testarazo al fondo de la red que fue invalidado por un fuera de juego previo.

Un perfil aéreo único en el fútbol europeo

La efectividad de Carlos Espí tiene un sustento estadístico de primer nivel. Según el Observatorio de Fútbol CIES, el delantero lideró el índice mundial de efectividad en duelos aéreos entre futbolistas Sub-23 durante la pasada campaña, superando a las grandes promesas del continente.

Su traspaso también marcó un hito histórico al transformarse en la venta más cara en la historia de la cantera del Levante U.D. En cuestión de tres años, Espí pasó de competir en categorías autonómicas a protagonizar una operación récord hacia el Santiago Bernabéu.

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La nueva torre de Real Madrid para la 2026-27

Gracias a sus 1,94 metros, Espí se posiciona oficialmente como el futbolista de mayor estatura de toda la plantilla madridista. Su envergadura física ofrece a José Mourinho una variante táctica ideal para destrabar partidos cerrados a través del juego directo o centros al área.

Con un rendimiento por minuto que hoy lo coloca por delante de competidores como Endrick en los amistosos veraniegos, el atacante ha demostrado que no necesita ser titular para ser determinante. Su presencia le garantiza al técnico portugués un plan B de altísimo impacto para afrontar el exigente calendario.

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