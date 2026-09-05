Al Ittihad vs. Al Nassr con Cristiano Ronaldo por la Saudi Pro League 2026/2027: hora, alineaciones y dónde ver por TV y streaming online

Al Ittihad y Al Nassr FC se enfrentan este sábado por la Saudi Pro League. Revisa aquí la hora del duelo, las posibles alineaciones y la información sobre la transmisión del partido.

Al Ittihad y Al Nassr FC juegan hoy, sábado 5 de septiembre de 2026, por la jornada 5 de la Saudi Pro League 2026/2027, en un partido que inicia a la 1:00 p. m. de Perú desde el King Abdullah Sports City de Yeda. Cristiano Ronaldo figura en el once del equipo visitante.

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Al Nassr FC llega a este encuentro como segundo en la tabla de posiciones con 12 puntos en cuatro partidos, a tres del líder Al Hilal. Además, atraviesa una racha de cinco victorias consecutivas y viene de imponerse por 2-1 ante Al-Taawoun en su presentación más reciente.

Cristiano Ronaldo suma dos goles en tres partidos de liga y acumula 104 tantos en 110 encuentros de la Saudi Pro League con Al Nassr. Además, tiene 978 goles y está a 22 del fantástico número de 1,000, su máximo objetivo antes del final de su carrera.

Por su parte, Al Ittihad marcha octavo con ocho puntos en cuatro jornadas. El equipo local viene de empatar 0-0 ante Al Fateh FC y mantiene un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros.

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¿Dónde ver EN VIVO Al Ittihad vs. Al Nassr con Cristiano Ronaldo?

El partido entre Al Ittihad y Al Nassr, que tiene como sede King Abdullah Sports City, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Somos Fox YouTube

Brasil: BandSports , Zapping , Claro TV+ , Canal GOAT , Sky+ , Vivo Play

, , , , , Centroamérica: FOX+

México: FOX One

Estados Unidos: FOX Soccer Plus , FOX One , fuboTV

, , España: Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+, Vamos 2

¿A qué hora se juega Al Ittihad vs. Al Nassr?

Al Ittihad vs. Al Nassr, duelo de la Saudi Pro League que se juega este sábado 5 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 P.M.

México: 12:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:00 P.M.

Estados Unidos: 11:00 A.M. (PT) y 2:00 P.M. (ET)

y España: 8:00 P.M.

Alineaciones probables para Al Ittihad vs. Al Nassr

AL ITTIHAD: Predrag Rajković; Ahmed Al Julaydan, Danilo Pereira, Hassan Kadesh, Faris Abdi; Dion Lopy, Mukhtar Ali; Marwan Al-Sahafi, Houssem Aouar, Steven Bergwijn; y Youssef En-Nesyri. DT: Jens Wissing.

Predrag Rajković; Ahmed Al Julaydan, Danilo Pereira, Hassan Kadesh, Faris Abdi; Dion Lopy, Mukhtar Ali; Marwan Al-Sahafi, Houssem Aouar, Steven Bergwijn; y Youssef En-Nesyri. DT: Jens Wissing. AL NASSR: Nawaf Al Aqidi; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Salem Al Najdi; Kingsley Coman, Ângelo Gabriel, Samu Samu, Sadio Mané; João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Ange Postecoglou.

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