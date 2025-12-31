La prestigiosa encuesta “América le responde a El País” ha revelado el 11 ideal de América 2025, y los resultados han generado un profundo debate en la región andina. Pese a la expectativa de los aficionados locales, ningún futbolista peruano logró integrar el equipo titular del continente este año. El listado final estuvo marcado por un dominio absoluto de jugadores militantes en las ligas de Brasil y Argentina, dejando a Perú, Colombia y Chile fuera de la formación estelar que premia a lo mejor de la temporada.

Perú fuera del 11 ideal de América

El gran protagonista de esta edición fue el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien se coronó como el nuevo Rey de América tras un año brillante con el Flamengo. El equipo ideal quedó conformado por figuras como Agustín Rossi, Gustavo Gómez, Santiago Sosa y el astro argentino Lionel Messi, quien mantiene su vigencia en el ataque. Para el fútbol peruano, esta ausencia en el once titular refleja una brecha competitiva que se ha acentuado frente a las potencias del Atlántico en el último ciclo de torneos Conmebol.

11 ideal de América según El País de Uruguay. (Foto: X).

A nivel local, el reconocimiento para el balompié nacional llegó a través de las distinciones por país. El delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera, fue elegido como el mejor jugador de la Liga 1 2025, mientras que Miguel Rondelli se alzó con el premio al mejor director técnico en suelo peruano. Rondelli, al mando de Cusco FC, fue premiado por la prensa especializada tras consolidar un estilo de juego vistoso y asegurar una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, superando en la votación a técnicos de clubes con mayor presupuesto.

Antes habían cracks peruanos en la lista

La falta de “embajadores” en equipos protagonistas de la Copa Libertadores 2025 es uno de los factores que explica esta exclusión del once ideal. En años anteriores, nombres como Paolo Guerrero o Miguel Trauco eran fijos en las nominaciones gracias a sus actuaciones en clubes de élite brasileños. Actualmente, aunque figuras como Luis Advíncula en Boca Juniors o André Carrillo en el fútbol de Brasil mantienen un nivel competitivo, el desempeño colectivo de sus clubes no fue suficiente para posicionarlos por encima de la columna vertebral del Flamengo, campeón continental.

Giorgian De Arrascaeta el nuevo rey de América según la votación en El País. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En el panorama regional, Perú no fue el único país relegado por el jurado internacional. Colombia y Chile también sufrieron la falta de representantes en el once ideal titular. Aunque el colombiano Jorge Carrascal apareció en la lista de los suplentes más votados tras su gran año en Brasil, no logró desplazar a los mediocampistas estelares. Esto confirma que, para la crítica especializada, el éxito en las etapas finales de la Libertadores y la Sudamericana sigue siendo el requisito indispensable para figurar en la vitrina más importante del continente.

Debe mejorar la Liga 1 para aparecer

Finalmente, este 11 ideal de América 2025 deja una lección clara para el fútbol peruano de cara al próximo año: la urgencia de recuperar competitividad en el plano internacional. Con una formación liderada por el talento de De Arrascaeta y la experiencia de Messi, el equipo de este año subraya que el nivel de exigencia en Sudamérica ha subido un peldaño. El desafío para la Liga 1 será potenciar el trabajo de figuras como Valera y proyectos tácticos como el de Rondelli para que, en 2026, los nombres peruanos vuelvan a ocupar un lugar en la élite del continente.

DATOS CLAVES

Giorgian De Arrascaeta fue coronado como el nuevo Rey de América en el año 2025.

El delantero Alex Valera fue elegido el mejor jugador de la Liga 1 2025.

Miguel Rondelli ganó el premio al mejor director técnico tras su campaña con Cusco FC.

