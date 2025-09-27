El partido más importante de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 fue para Universitario. Este sábado le ganó 3-2 a Cusco FC en el Monumental de Lima y esto le permite escaparse como líder del certamen. Jorge Fossati destacó el triunfo y se diferenció de las palabras de Miguel Rondelli respecto a lo que representaba este partido.

Universitario vs. Cusco FC era el gran duelo de la fecha debido a que son los dos equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones. Con la victoria, la ‘U’ ya le sacó cinco puntos de diferencia en el primer lugar, pese a que los cusqueños tienen un partido menos.

Tras el partido, las declaraciones de Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC, dieron de qué hablar. No sólo consideró que este partido no define el título, sino que cuestionó al periodismo y le apuntó a los equipos que no pelean el campeonato cuando tienen un presupuesto mejor que el de su equipo.

“Hemos jugado dos partidos y tuvimos dos derrotas al igual que Universitario en el torneo pasado. Esto es larguísimo, para mí esto no es una final, es un partido de 3 puntos, igual que contra ADT. El equipo está para pelear y tenemos un partido menos, si logramos sumar ahí la diferencia es de dos puntos y eso es un partido”, dijo.

Jorge Fossati se diferencia de Miguel Rondelli

En su conferencia de prensa, Jorge Fossati se diferenció respecto a la importancia de este partido ante Cusco FC. En este sentido, también hay una valoración distinta por tratarse de Universitario contra un equipo que no suele estar en la pelea por el título habitualmente.

“Lo primero, como lo dije días antes, este partido lo tomamos como el más importante del año, esa es nuestra mentalidad y no la vamos a cambiar, pero no podía dejar de mencionar que este tenía el plus especial porque jugábamos contra uno de los rivales directos. No definía nada, pero el ganarlo era un gran paso“, sentenció en primera medida el entrenador uruguayo.

“Nuevamente la alegría por disfrutar de la victoria pasa porque el equipo demuestra partido a partido lo fuerte que está en todas sus líneas. Me parece que es difícil explicar el score final, pero el mérito de Universitario es inobjetable“, agregó respecto a los méritos.

Y opinó sobre su equipo y los jugadores: “Hicieron un gran partido los muchachos y por eso es mi mayor satisfacción porque dices que ganaste, pero el optimismo que te genera la victoria pensando en lo que se viene. En ese sentido, me quedo tranquilo”.

