Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC, brindó polémicas declaraciones luego del empate 1-1 ante Universitario de Deportes. Es que habló del polémico arbitraje de Kevin Ortega donde no sólo habló del penal cobrado a Williams Riveros, sino que dijo que tuvo un buen arbitraje y “no influyó en el resultado”.

El partido entre Cusco FC y Universitario quedó marcado por el penal cobrado por Kevin Ortega por una supuesta falta de Williams Riveros sobre Aldair Fuentes. El cobro fue polémico y desató todo tipo de comentarios, quejas y hasta revelaciones.

De hecho, luego de las quejas desde la ‘U’ debido al cobro y al posterior gol del empate de Facundo Callejo de penal, Kevin Ortega le reveló a algunos jugadores ‘cremas’ que se equivocó, según reveló José Carabalí.

Sin embargo, para el entrenador de Cusco FC, Miguel Rondelli, sí hubo penal y hasta destacó que Kevin Ortega, pese a sus errores, tuvo un buen trabajo. Hasta deslizó que no tuvo influencia en el resultado final del empate.

“Yo creo que el árbitro tuvo errores para los dos lados y que no influyó en el resultado. No veo que haya influido en el resultado. He protestado con él, pero por otras cosas totalmente diferentes”, dijo Rondelli ante varios medios en zona mixta.

Y agregó: “Es como que los árbitros comiencen a opinar de cómo juegan los equipos. Yo opino de mi equipo, no de lo que opinen los demás. Creo que el árbitro dirigió bien y que no influyó“.

Miguel Rondelli, sobre el penal y por qué no influyó Kevin Ortega en el resultado

Respecto a la jugada de Riveros contra Fuentes, el entrenador de Cusco FC reveló que no lo había visto a primera vista, pero luego lo revisó en su tablet y vio el supuesto codazo del defensor crema a su defendido.

“En el primer momento no lo vi. Cuando vimos que se estaba revisando fuimos hacia la Tablet y pudimos buscar la imagen del córner y vimos que había un codazo, entonces ahí nos quedamos tranquilos porque sabíamos que se iba a revisar“, sostuvo Rondelli.

Por último, explicó por qué, para él, Ortega no influyó en el resultado final, pese al penal. “El árbitro no cobra penal, lo llama el VAR. Si hubiese querido influir en el resultado hubiera expulsado a Caín Fara en el primer tiempo y no me quejo del árbitro“, aseveró.

