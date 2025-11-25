Miguel Rondelli continuará en Cusco FC y ¿pidió a Hernán Barcos como refuerzo para 2026?

Miguel Rondelli reveló que tiene muy avanzada su renovación de contrato, por lo que continuará al frente del buen proyecto de Cusco FC. A la vez que confirmó esto, habló sobre uno de los jugadores más solicitados en el mercado, Hernán Barcos de Alianza Lima.

En diálogo con Estudio Fútbol (A Presión), Miguel Rondelli dijo que tendría casi cerrada su continuidad en Cusco FC hasta 2028. Así seguirá al frente del proyecto, que lo ha devuelto a la Copa Libertadores, pero podría hacerlo en fase de grupos si logra ganar el Playoff ante Alianza Lima y Sporting Cristal.

Así como el conjunto cusqueño aseguró la continuidad del entrenador argentino, también está inmerso en el mercado con varias charlas por jugadores que pueden llegar para la temporada 2026. Ya han cerrado al argentino Gabriel Carabajal, tienen bastante adelantada la llegada de José Manzaneda y siguen varios frentes.

Miguel Rondelli, DT de Cusco FC (GOLPERÚ).

¿Hernán Barcos puede llegar a Cusco FC?

El nombre de Hernán Barcos está en la mira de varios equipos, ya que Alianza Lima aún no define su renovación de contrato. Se lo menciona como opción para varios equipos en el extranjero desde Uruguay y Colombia. ¿Puede jugar en Cusco FC? Miguel Rondelli respondió al respecto.

“Primero, hay que ver que va a pasar con él porque Hernán Barcos es un jugador muy importante e influyente para el club, la hinchada se lo hizo sentir el último partido, por eso hay que ver. Siempre cuando uno habla de afuera, como en mi caso, es muy difícil saber lo que está pasando adentro. Primero hay que ver que se resuelva”, dijo en primera instancia en el mencionado medio.

“No creo que un jugador con la trayectoria que tiene Hernán Barcos esté a nuestro alcance, ni en lo deportivo ni en lo económico. Nosotros somos un equipo que tiene que estar buscando oro bajo de las piedras para conseguir jugadores. Cuando todos se rieron que éramos el puesto 11 en presupuesto, era verdad. Tenemos jugadores que no ganan mucha plata, todos los que llegaron fueron libres. No creo que sea un jugador que esté a nuestro alcance”, respondió.

¿Cuándo juega Cusco FC por los Playoffs de la Liga 1 Perú?

Cusco FC espera en la final de los Playoffs al ganador de Alianza Lima y Sporting Cristal. El duelo de ida se realizará el 10 de diciembre en Lima y la vuelta, cuatro días después, el 14 de diciembre en el Inca Garcilaso de la Vega..

