Messi convirtió primer doblete del 2026, hizo lo que no pudo CR7 y suma en la lucha por ser el máximo goleador de la historia

Lionel Messi marcó su primer doblete de goles del 2026 y aprovechó que Cristiano Ronaldo no anotó con Al Nassr para acercarse en la lucha por ser el máximo goleador de la historia del fútbol mundial. El ’10’ argentino contribuyó a la victoria de Inter Miami en el ‘Clásico del Sol’ ante Orlando City por la MLS 2026.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo no tuvo un buen fin de semana personal. Al Nassr ganó a Al Fayha por la Saudi Pro League 2025-26, pero el portugués falló un penal que le hubiese dado su gol 966. Para colmo, tuvo que salir por un problema muscular. Así, se quedó sin anotar y con una posible lesión.

Tweet placeholder

En tanto, Lionel Messi sí pudo aprovechar un partido importante con Inter Miami. Empató el partido con un zurdazo entre varios jugadores de Orlando City y, así, llegaba a su gol 897 de su carrera.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Y, sobre el final, liquidó el triunfo con el 4-2 de tiro libre para, así, tener 898 goles en toda su carrera. Si bien está lejos de la cantidad que tiene CR7, este doblete le permite acercarse, ya que el portugués no pudo hacerlo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Lo llamará? Cristiano Ronaldo compra club donde un peruano es leyenda

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi?

Lionel Messi anotó su primer doblete de goles de este 2026 con Inter Miami en la segunda fecha de la MLS 2026. Estuvo un tiempo sin competir oficialmente, ya que su último partido databa de diciembre de 2025 cuando ganó el título de la MLS Cup 2025 con Inter Miami.

En la primera fecha de la MLS, en la derrota 3-0 ante LAFC, no pudo anotar y su número de goles se había quedado en 896. Ahora, tras disputar algunos amistosos, en este ‘Clásico del Sol’ ante Orlando City llegó a los 898 goles.

Publicidad

Publicidad

Así se resumen los 898 goles de Messi en su carrera:

FC Barcelona: 672 goles

Inter Miami: 79 goles

PSG: 32 goles

Selección Argentina: 115 goles

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo llegó a los 965 goles en su carrera con la anotación del 1-0 ante Al Najma SC en el triunfo 5-0 definitivo por la Saudi Pro League 2025-26. Por lo tanto, queda a 35 tantos de los 1.000 (mil), su gran objetivo. En tanto, con Al Nassr, llegó a los 120 goles. Así está el desglose:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 120 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

Publicidad

Publicidad

La polémica de Cristiano Ronaldo por 6 goles no oficiales

Si bien Cristiano Ronaldo tiene 965 goles, hay 6 de ellos que no serían reconocidos por la FIFA. ¿Por qué? Tiene que ver con un torneo que CR7 disputó con Al Nassr, donde salió campeón, pero no se trata de uno que sea oficial para el máximo organismo del fútbol mundial.

En el primer año de CR7 en Al Nassr, ganó la Copa de Campeones Árabe 2023, ganándole la final a Al Hilal por 2-1 con doblete del portugués. En ese torneo, el ‘Bicho’ fue el máximo goleador con 6 anotaciones.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, a pesar de levantar esta copa, para FIFA, Cristiano Ronaldo no tiene títulos oficiales con Al Nassr. Y, además, esos 6 goles tampoco contarían como oficiales. Por lo cual, se puede decir que tiene en total 954. El debate se volverá fuerte cuando se acerque cada vez más a los 1.000 goles.

Datos claves